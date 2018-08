Neno Ninčević: 'Oprostili smo jedno drugom sve te grube riči'

Naš dobri Tedi Spalato inicirao je moje pomirenje s Oliverom. Kucao mu je na vrata u Veloj Luci i rekao da sam tu. Oliver se odjenuo, stavio kapu, zagrlio me i poljubio. Rekao mi je: ‘Dobar si ti, ali samo kad spavaš’, kaže Nenad Ninčević (57).

Tekstopisac i skladatelj je s pokojnim Zdenkom Runjićem napisao “Žuto lišće”, Oliverov prvi komercijalni turbo hit. Runjić i Ninčević bili su presretni, a Oliver u nedoumici.

- U njemu je bilo more glazbe, raznih jazz prohoda, a ovo tek super jednostavna melodija i nekoliko pogođenih stihova. Prodalo se albuma, zvali su ga na svirke sa svih strana, a on dugo nakon toga kaže da to nikad nije trebao snimiti. Odgovorio sam neprimjereno, obojica smo, kao dva ovna, imali rogove i to je bilo to, ništa strašno - kaže Ninčević.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Prijatelji

Lani su u Veloj Luci jedan drugome ispričali sve što ih je godinama tištilo i pomirili se.

Presretan je što su sve izgladili te se rastali u miru i ljubavi, što su se poznavali i radili zajedno. Kao rezultat pomirenja, u Veloj Luci nastao je još jedan hit. Oliver je pristao otpjevati duet s Bebekom “Ako voliš ovu ženu”. Ninčeviću je to pomirenje puno značilo pa je zajedničku fotografiju stavio u svoju knjigu nota. Dan nakon pomirenja, govori Ninčević, Oliveru su dijagnosticirali karcinom. Morski vuk je, priča nam skladatelj, neupitan brend. Ostat će, dodaje, zapisan u knjizi besmrtnih, spominjat će ga zauvijek i ljudi i struka. Za njim je zaplakao.

Foto: Privatni album

- Kad mislim o Oliveru, mislim i o pokojnom Zdenku Runjiću. Kad mislim na Zdenka, mislim na Olivera, oni su ipak najviše radili zajedno i ta je veza neraskidiva. Gledao sam ispraćaj s Rive na televiziji, nitko nije Zdenka spomenuo i to Oliveru ne bi bilo drago. Oni su ka as i trica, nema akuže bez toga - priča Ninčević.

Radio je, dodaje, mnogo pjesama za Olivera, sve sa Zdenkom Runjićem. Nema, kaže, Oliverove pjesme koja mu nije draga. Sluša, a često i pomisli: “Da sam barem ja to napisao”.

- Čuješ ‘Papu’, misliš nema dalje. Onda dođe ‘Skalinada’, pa ‘Galeb’, ‘Vjeruj u ljubav’, ‘Šaka suza, vrića smija’, ‘Nadalina’ - reda Ninčević Oliverove hitove.

