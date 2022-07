Neočekivana suradnja: Britney Spears i Elton John snimili novu verzije njegove pjesme iz 70-ih

Britney Spears (40) se vraća u glazbene vode sa stilom. Glazbena legenda Elton John (75) i Britney zajedno će obraditi njegov hit iz mladosti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Glazbeni duo zajedno radi na snimanju obrade 'Tiny dancer', potvrdio je izvor za People. Originalna pjesma se nalazi na četvrtom studijskom albumu Eltona Johna 'Madman Across The Water' iz 1971. godine. Mnoga poznata imena već su napravili obradu ove pjesme, poput 'Red Hot Chilli Peppersa' i 'Florence & The Machine'.

Novu verziju pjesme producirati će američki producent i glazbenik Andrew Watt (31), a pjesma bi trebala izaći idući mjesec pod diskografskom kućom 'Universal Music'.

Podsjetimo, Britney je nedavno na Instagramu podijelila video u kojem pjeva jednu od svojih najpoznatijih pjesama 'Baby one more time' i raspametila obožavatelje s dubinom i dometom glasa koji do sada još nismo imali priliku čuti. U opisu videa Britney je natuknula da bi i taj bezvremenski hit mogao dobiti novu verziju u kojoj bi, za promjenu, ona kontrolirala uvjete, a ne njezina obitelj.

