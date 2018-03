Nepotkupljiva: Odbila je 10.000 eura za seks na jednu noć...

Razmišljala sam o inozemnoj karijeri u modelingu, ali kao što to biva kod nas u Hrvatskoj, trebaš ili spustiti moral ili iskeširati puno novca, tvrdi Zagrepčanka Tea Lukić (23). Prošle godine pobijedila je na izboru za Najseksi Hrvaticu, prema izboru umjetničkog fotografa Borisa Štajduhara.

- Danas je sve to normalno i nije tabu. Uvijek ima ljudi koji te osuđuju i komentiraju. Negativni komentari me ne opterećuju, navikla sam na njih - kaže

Tea, koja se profesionalno bavi go-go plesom posljednjih pet godina. Kaže da se, osobito u njezinoj grani posla, većina lijepih djevojaka često sreće s nemoralnim ponudama.

- Uvijek bude kretena koji dobacuju sa strane ili pošalju nekoga jer misle da nas mogu kupiti ako imaju novaca. Jednom mi je frajer poslao nekog svog potrčka da me pita bi li ja otišla za deset tisuća eura na jednu noć s njim u hotel - ispričala je Tea pa dodala:

Foto: Boris Štajduhar

- Odbiješ, nasmiješ se i ideš dalje. Jest da je to puno para, ali na kraju krajeva, kad se digneš svako jutro i vidiš u ogledalu, nema tih novaca koji mogu to oprati. Malo je to za cijenu koju platiš - kaže.

Većina djevojka koje se u Hrvatskoj bave modelingom i plesom su, kaže Zagrepčanka, studentice.

- Nama je to posao kao i svaki drugi. Imamo svog voditelja, šefa i moramo biti profesionalne. Ne možemo mi bilo što raditi pa ni prihvaćati takve ponude - objašnjava. Prije četiri mjeseca ugradila je silikone.

- Oduvijek sam htjela povećati grudi. Bila sam ravna i zbog toga imala komplekse još od puberteta. Zbog toga nisam bila zadovoljna sobom, kaže Tea, koja ih je povećala 235-milimetarskim implantantima i danas nosi B košaricu. Bitno joj je bilo da joj tijelo izgleda proporcionalno.

- Bitnija mi je estetika od veličine - rekla je. Tvrdi da inače nije pobornica estetske kirurgije.

Foto: Boris Štajduhar

- Da je postojala alternativa, sigurno ne bih išla pod nož, no nisam uspjela nikako drugačije. Ako je nekome zaista potrebno i ne osjeća se dobro u svojoj koži zbog određenog nedostatka, definitivno sam za korekcije. Ali mijenjati nešto na sebi iz čiste obijesti ili dosade, to nikako ne podržavam - napominje Tea. Kaže da je sada zadovoljna izgledom i više ništa ne bi mijenjala na sebi.

- Noge su moj najveći adut - smije se.

Pred Štajduharom se skinula gola, ali za Playboy ne

Ne bih se skinula za časopis Playboy, ne sviđa priroda fotografije koju oni predstavljaju, otkriva seksi Zagrepčanka. Pred Borisom Štajduharom se skinula zato što on, kako kaže Tea, ima drugačiji pristup fotografiji.

- Nije vulgaran, nije ponižavajući. U njegovim fotografijama veliča se tijelo dok je u Playboyu drugačije, predstavlja te se kao objekt. Borisova fotografija slavi ženski akt, a Playboy ga iskorištava - objašnjava profesionalna go-go plesačica. Kaže da joj visoki honorar tu nije bitan. Skinula bi se samo kad bi dogovorila vlastite uvjete na setu.

Želja joj je surađivati s još velikih imena u fotografiji.

Foto: Boris Štajduhar

- Bila mi je velika čast pozirati Borisu, veliki je fotograf. Imponira mi biti ispred objektiva takvih umjetnika. Na snimanju za najseksi Hrvaticu je bilo zabavno i totalno opušteno - kaže te dodaje kako bi voljela da je fotografira i Varaždinac Stephan Lupino. Na izbor “Najseksi Hrvatica by Štajdi” prijavila ju je teta prije dvije godine.

- Tad sam završila na drugom mjestu. Vratila sam se godinu kasnije i pobijedila - kazala je. Roditelji su joj velika podrška u svemu što radi, a podržava je i dečko, s kojim je već nekoliko godina u vezi.

- Privukao me svojom upornošću. Koliko god bih ga ja odbijala, on nije odustajao u osvajanju. Osim što je uporan, ambiciozan je, pametan i zgodan - opisala je Tea svog, kako kaže, idealnog muškarca. Ne voli dečke bez manira, koji se samo veličaju i “hvališu”.

- Poludim kad to vidim - kaže. Sebe opisuje kao snalažljivu, hiperaktivnu i veselu djevojku, koja uvijek sleti na sve četiri.

'Želim otvoriti svoj kafić'

- Vodim veoma aktivan život. Odem na Sljeme, rolam se po deset kilometara dnevno, često doma radim treninge, a ponekad odem i u teretanu. To je tajna mog vitkog izgleda - naglašava i dodaje da na prehranu ne pazi pretjerano. Uzore u životu, kaže, nema.

Foto: Boris Štajduhar

- Gledam da budem što bolja moguća sama po sebi - objašnjava. Najveća želja joj je jednog dana zasnovati obitelj.

- Voljela bih imati stabilnost u poslovnom i privatnom životu - kaže Tea, koja trenutačno radi kao konobarica u zagrebačkom kafiću i honorarno se bavi modelingom. Završila je frizersku školu, a u struci je radila godinu dana.

- Bilo mi je dovoljno za čitav život - rekla je kroz smijeh pa otkrila svoje ambicije:

- Želim se baviti plesom i imati plesnu agenciju s curama. Ili ugostiteljstvom. Voljela bih jednog dana otvoriti svoj kafić - ispričala nam je Zagrepčanka.