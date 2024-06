Neprepoznatljiv je! Znate li tko je ovaj glumac? Za novu ulogu dobio kosu, a izgubio tetovaže

Za potrebe novog filma 'The Smashing Machine' Dwayne Johnson (52), poznatiji kao The Rock, morao je potpuno promijeniti svoj izgled. Fotografi su 'ulovili' glumca u kostimu lika iz filma, a na sebi je imao kratke crne hlačice i crnu majicu na bretele.

Glumac je u filmu utjelovio MMA borca Mark Kerra, a na tijelu su mu morali ukloniti i njegove brojne tetovaže.

EXCLUSIVE: Dwayne "The Rock" Johnson back to work after ruptured bursa sac in Vancouver, Canada | Foto: Profimedia

Glumac je sad 'dobio' i frizuru.

Na društvenim mrežama osvanula je fotografija na kojoj je glumac u novoj ulozi, a brojni obožavatelji su se šokirali. The Rock sjedi u kutu ringa s boksačkim rukavicama i golog mišićavog torza.

'Na prvi pogled zaista kao da gledam Kerra', 'Ovo The Rock?! Ma ne, nema šanse', pisali su neki u komentarima na društvenim mrežama.

Inače, Kerr je bivši američki hrvač i umjetnik mješovitih borilačkih vještina. Tijekom svoje MMA karijere bio je dvostruki prvak UFC turnira u teškoj kategoriji, pobjednik turnira World Vale Tudo Championship, prvak Pride FC u teškoj kategoriji, 1992. NCAA nacionalni prvak u hrvanju, 1994. nacionalni prvak u slobodnom stilu i četverostruki ADCC svjetski prvak u submissionu.