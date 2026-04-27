Neprepoznatljiv! Snimili su Davida Hasselhoffa, glumac ne može hodati bez hodalice

David Hasselhoff (73) ovih je danas snimljen u West Hillsu u Los Angelesu dok je uz pomoć hodalice dolazio do automobila, a u svemu mu je pomagala supruga Hayley Roberts (45). Glumac, kojeg publika pamti po kultnoj seriji 'Baywatch' prolazi kroz teško razdoblje.

Foto: JOGA, JAPZ

Hasselhoff se oporavlja nakon operacije koljena i ugradnje umjetnog kuka, a fanovi diljem svijeta su zabrinuti.

No, izvori bliski glumcu tvrde kako oporavak ide u dobrom smjeru. Mnogi su se zabrinuli za njegovo zdravlje još prošlog svibnja, kada je fotografiran u invalidskim kolicima. Tada je otkrio da trpi teške bolove i da ga čeka operacija.

Foto: Jean Cummings/PRESS ASSOCIATION

Godinama je u braku s Hayley Roberts, s kojom je zajedno od 2011. godine. Vjenčali su se prije osam godina u Italiji. Iza njega su dva braka, a iz drugog s pokojnom Pamelom Bach ima dvije kćeri.

Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

Njegovi bliski suradnici tvrde kako on ostaje pozitivan te da se polako vraća svakodnevnim aktivnostima.