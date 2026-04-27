Obavijesti

Show

Komentari 6
RIJETKI BI GA PREPOZNALI

Neprepoznatljiv! Snimili su Davida Hasselhoffa, glumac ne može hodati bez hodalice

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
4
Baltimore: 17.07.1952., ro?en glumac David Hasselhoff

Hasselhoff se oporavlja nakon operacije koljena i ugradnje umjetnog kuka, a fanovi diljem svijeta su zabrinuti. Snimljen je kako dolazi do automobila

David Hasselhoff (73) ovih je danas snimljen u West Hillsu u Los Angelesu dok je uz pomoć hodalice dolazio do automobila, a u svemu mu je pomagala supruga Hayley Roberts (45). Glumac, kojeg publika pamti po kultnoj seriji 'Baywatch' prolazi kroz teško razdoblje.

Foto: JOGA, JAPZ

Hasselhoff se oporavlja nakon operacije koljena i ugradnje umjetnog kuka, a fanovi diljem svijeta su zabrinuti.

No, izvori bliski glumcu tvrde kako oporavak ide u dobrom smjeru. Mnogi su se zabrinuli za njegovo zdravlje još prošlog svibnja, kada je fotografiran u invalidskim kolicima. Tada je otkrio da trpi teške bolove i da ga čeka operacija.

Foto: Jean Cummings/PRESS ASSOCIATION

Godinama je u braku s Hayley Roberts, s kojom je zajedno od 2011. godine. Vjenčali su se prije osam godina u Italiji. Iza njega su dva braka, a iz drugog s pokojnom Pamelom Bach ima dvije kćeri.

Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

Njegovi bliski suradnici tvrde kako on ostaje pozitivan te da se polako vraća svakodnevnim aktivnostima.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026