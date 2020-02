Neprepoznatljiva: Indira je 98' imala upečatljiv nastup na Dori

Bivša pjevačica Colonije, Indira Levak (46), danas će nastupati na Dori s pjesmom 'You Will Never Break My Heart' i tako pokušati postati predstavnica Hrvatske na Eurosongu u Rotterdamu.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Indiri ovo nije prvo sudjelovanje na Dori. Mnogima je ostao u sjećanju njezin nastup iz 1998., kada je pjevala u Coloniji.

Tada se grupa predstavila s pjesmom 'U ritmu ljubavi'. Te godine je pobijedila Danijela Martinović (48) s pjesmom 'Neka mi ne svane', a Colonia je osvojila visoko četvrto mjesto.

Indira je tada izgledala znatno drugačije nego danas. Imala je tamniju kosu, a šminka i stil odijevanja su joj bili specifični, odnosno 'furala' je tamniji izričaj.

Foto: youtube screenshot

I večeras će na Dori nastupiti Colonia, i to s pjevačicom Ivanom Lovrić (27) koja će izvesti singl 'Zidina'.

Foto: youtube screenshot

Hoće li bolji plasman izboriti Indira kao samostalna pjevačica ili grupa koja ju je proslavila, gledatelji će doznati ubrzo...

