Neprepoznatljiva kći Đorđa Balaševića o očevoj posljednjoj želji: Samo to nemojte dozvoliti

Današnji IN magazin ekskluzivno donosi intervju s Jelenom Bebom Balašević kćeri pokojnog glazbenika Đorđa Balaševića.

U iskrenom intervjuu Beba je otkrila zašto se obitelj protivi tribute bandovima i koncertima u čast njezina oca:

- On je to zvao karaoke memorijal. To je bio njegov izraz i rekao je: ne podnosim ovo da vidim! Bilo je situacija kad su neki ljudi s estrade odlazili pa su se pravili ti tradicionalni, jednom izvođeni godišnji koncerti u njihovu čast, a on je govorio: jel' to opet neki karaoke memorijal? Užasavao se toga, i rekao je sljedeću rečenicu: Samo ovo nikad nemojte dozvoliti!

Novinarki Anji Beneti Beba je još ispričala sve o napadima na svoju obitelj, na koji je ružan način saznala za smrt oca, a otkrila je i je li njezina majka Olivera (64) promijenila prezime, kako tvrde pojedini mediji. Također, Beba je pokazala nešto mršaviji izgled no inače.

