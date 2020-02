Neprepoznatljivi: Evo kako su rasla djeca u 'Modernoj obitelji'

Nakon što su snimili 11 sezona popularne serije 'Moderna obitelj', druženju na setu došao je kraj. Tužna je i glumica Sofia Vergara (47), koja je igrala Gloriju Delgado-Pritchett. Objavila je fotografiju i opisala kako je to zadnji put da snimaju u toj kuhinji. Tim povodom prisjetili smo se početaka serije i velikih transformacija koje su glumci doživjeli kroz godine.

Sarah Hyland (29) glumila je vrckavu tinejdžericu Haley Dunphy. Kroz sezone se puno promijenila, ali uvijek je bila 'buntovnica'. Bila je u pritvoru jer se kao maloljetnica napila, a i odustala je od fakulteta. Nakon što ju je proslavila serija, izvela je pjesmu 'Don't Think Twice, It's Alright' za remake filma 'Prljavi ples' 2017. godine.

Ariel Winter (22) u seriji je bila srednje dijete u obitelji Dunphy, štreberica Alex Dunphy. Imala je samo 11 godina kad je počela snimati. Morala se suočiti s negativnim komentarima na račun svog izgleda, a iako i sama nije ljubiteljica plastičnih operacija, jednoj se morala podvrgnuti iz zdravstvenih razloga.

- Zaista su narasle preko noći. Sjećam se da sam kao klinka bila ravna poput daske i stvarno sam htjela grudi. I onda su se 'dogodile'. Počele su rasti i izgledalo je kao da nikada neće prestati. S 15 godina nosila sam košaricu F. Kako se nositi s time? Počelo me toliko boljeti na setu 'Moderne obitelji' da nisam mogla više izdržati - rekla je Ariel u intervjuu za časopis Glamour.

Zaručila se u srpnju prošle godine za Wellsa Adamsa (35) poznatog po sudjelovanju u američkom 'Gospodinu Savršenom'. Par je dvije godine bio u vezi, a Adams je cijelu prosidbu organizirao na pješčanoj plaži te sve snimio.

Nolan Gould (21) bio je najmlađe dijete Dunphy obitelji. Igrao je Lukea, ambicioznog i nestašnog dječaka, koji je često bio u središtu obitelji zbog raznih dogodovština. Kako su se godine odmicale, odustajao je od razigranog načina života i 'odrastao' je, a scenaristi su ga obilježili kao i njegovu stariju sestru - pamtit ćemo ga po nedostatku inteligencije.

I Gould je imao 11 godina kad je počeo glumiti u seriji, a iako njegov lik nije pametan, u stvarnosti jest. Srednju školu završio je s 13 godina, a 2013. godine rekao je voditeljici Ellen Degeneres (62) kako mu je IQ 150. Također je član Mense, udruge visoko inteligentnih osoba.

Rico Rodriguez (21) igrao je Vergarina sina, odnosno Glorijina, a njegova mudrost i način ponašanja bili su urnebesno neskladni s mladim dječakom kojeg smo gledali na malim ekranima. I on je na set došao kad je imao 11 godina i odmah sve osvojio. Našao se na popisu najplaćenijih dječjih glumaca na svijetu.

Rico po epizodi zarađuje više od 700.000 kuna. Na sve dodjele nagrada dolazi sa svojom starijom sestrom Raini. Osim navedene serije, imao je nekoliko manjih uloga u manjim projektima kroz godine, ali lik Mannyja je ono što ga cijelo vrijeme ističe u zabavnoj industriji.

Aubrey Anderson-Emmons (12) u seriji je počela glumiti sa samo četiri godine. Glumila je Lily, kći gay para Camerona i Mitchella. Njena majka, komičarka Amy Anderson, priznala je da joj teško pada sve veća popularnost njene kćeri te činjenica da je svoju karijeru zapostavila zbog nje.

Od trenutka kad su Cameron i Mitchell posvojili malenu Lily u prvoj sezoni, ona je 'ukrala' svu pozornost. Iako su nju u početku igrali blizanci Jaden i Ella Hiller, Lily kakvu znamo danas, na set se pridružila s četiri godine.

Jeremy Maguire (8) glumio je neodoljivog Joea Pritchetta, sina Glorije i Jaya. Gledatelji ga upoznaju u četvrtoj sezoni i najprije ga je glumio Pierce Wallace, a kako je lik odrastao, po set je stigao Jeremy.

Njegov lik se polako, ali sigurno razvijao u divnog mladića, a već je u nekim slučajevima bio vrckav poput majke Glorije.

Na društvenoj mreži gledatelji i obožavatelji serije istaknuli su kako su tužni zbog završetka snimanja serije, ali i kako im je drago što su mogli kroz sve ove sezone gledati sazrijevanje i odrastanje dragih im likova.

- Prekrasno je bilo, pred očima su nam narasli svi. Pamtit ćemo ih i uvijek im se možemo vratiti kad upalimo stare epizode serije - napisali su.

