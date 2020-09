Neprežaljenu princezu majka je napustila kao dijete: 'Diana ju je čekala, ali nikad nije došla...'

<p><strong>Charles Spencer</strong> (56) mlađi je brat nikad prežaljene <strong>princeze Diane</strong>, objavljivani autor i novinar te pridruženi član britanske kraljevske obitelji. S Dianom je prošao jedno od najtežih razdoblja u njezinom životu, nakon što ih je kao djecu oboje napustila majka Frances.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Roditelji su im se rastali 1969., a Charles je u najnovijem intervjuu kojeg je dao britanskim medijima ispričao ranije nepoznate detalje o cijelom slučaju, koji je u njihovim životima ostavio velik trag. Posebno je, tvrdi, sve teško palo Diani, kad je sve započelo tek petogodišnjoj djevojčici. </p><p>- Otac je bio tih i konstantan izvor ljubavi, ali naša majka jednostavno nije bila stvorena za majčinstvo. Nije to njena krivica, ona to nije mogla. Kad je pakirala svoje i odlazila, obećala je Diani da će se vratiti da je vidi. Diana ju je čekala na kućnom pragu, ali ona nikada nije došla - opisao je Spencer traumu koju je kao dijete doživjela njegova sestra.</p><p>Dianin brat kaže kako ni on nije prošao neoštećeno. Ispričao je da je na terapije odlazio 20 godina, a sve je okarakterizirao kao 'užasno mučan rad na sebi'. Spencer se ženio tri puta, a otac je sedmero djece. Poduzetnicu Karen upoznao je prije desetak godina, a vjenčali su se 2011. Pojasnio je kako ga je upravo sadašnja supruga izvela na pravi put i pomogla mu da se obračuna i s ovom traumom. </p>