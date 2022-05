Nestašne haljine i kreacije s Eurosonga: Na sceni su im se vidjele grudi, ali i međunožje

Osim dobre zabave i potencijalnih hitova, Eurosong donosi i zanimljive kreacije na pozornicama. Neke upamtimo po kiču, neke baš zato jer su bile prejednostavne, neuobičajene... A ima i onih predstavnika čije kostime ne možemo izbaciti iz glave jer im se na bini dogodila nezgoda s njima.

Javine Hylton (40) je 2005. predstavljala Veliku Britaniju na Eurosongu kad je na pozornici izvodila pjesmu 'Touch My Fire'. Tijekom nastupa jedna dojka 'pobjegla' je iz haljine, ali Javine ju je brže-bolje vratila natrag na svoje mjesto. Kao profesionalka, što i jest, nastavila je pjevati kao da se ništa nije dogodilo, ali bilo je dovoljno da gledatelji vide. U finalu je završila na 22. mjestu, osvojivši samo 18 bodova.

Rumunjska predstavnica Ilinca Bacila pridobila je pažnju svijeta 2017. godine kad je pjevala s Alexom Floreom. U kratkoj crvenoj haljini s velikim prorezima pokazala je međunožje. Na kraju su bili sedmi, s 282 boda.

Godinu dana kasnije, ponovno je bila nezgoda s Rumunjskom predstavnicom, ovoga puta je u pitanju bila Cristina Caramarcu, pjevačica grupe 'The Humans'. Dok je plesala na pozornici, 'servirala' je grudi u ljubičastoj haljini milijunima ljudi, ali srećom,, zaštite za bradavice spriječile su totalnu katastrofu. Bend je završio na 11. mjestu u polufinalu i nije se kvalificirao u finale s pjesmom 'That's How You Write A Song'.

Većina se sjeća da su 2021., frontmenu benda Maneskin, Damianu Davidu, pukle hlače. Talijanska rock grupa pobijedila je lani s pjesmom 'Zitti e Buoni', što je razlog tome da je Eurosong 2022. održan u Torinu u Italiji. U žaru slavlja nakon pobjede, ekipa se snimala na pozornici. Damiano je sjeo na stepenice i raširio noge, a onda su mu pukle hlače na predjelu međunožja. To ga nije pretjerano zamaralo.

I prezenteri igraju važnu ulogu na Eurosongu, ali komplikacije s odjećom dogode se i njima. Lili Lindfors je 1985. vodila 30. Eurosong u Gothenburgu, a na pozornici je 'zapela' i puknula kreaciju. Vidjelo joj se donje rublje, a onda je učinila nešto nevjerojatno. S ramena je spustila tkaninu i otkrila bijelu haljinu, na opće oduševljenje publike.

