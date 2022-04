Nesuđena nogometašica Josipa Anković sad je glumica: Ne bih na nepošten način dobila ulogu

Metkovki Josipi Anković (26) autorski projekt "Fešta" s kolegom Josipom Ledinom u Teatru Exit otvorio je sva vrata. Predstavom o muško-ženskim odnosima nasmijavali su cijelu Hrvatsku, a onda su uslijedile nove uloge u Kerempuhu. "Darian, hrvatski kralj pomoći", pa prije mjesec dana "Razbijeni vrč", a u petak, 22. travnja očekuje ju praizvedba "Happy Enda" u kojoj igra čak tri uloge - Rodicu, Djevojku i Cimericu.

- Rodica je drčna, Djevojka je strašna, a Cimerica mistična. Nisam još zamijenila ili zaboravila replike, a nadajmo se da se na skorašnjoj premijeri to neće dogoditi - našalila se Josipa.

'Happy End' je drama o modernoj junakinji u tridesetim godinama, visokoobrazovanoj i kreativnoj, ali i nezaposlenoj i bolno usamljenoj pa bježi u maštu, fikciju. Prilično, rekla bih, tematika pogađa u srž današnjeg društva. Je li sretan kraj moguć? Što vas spašava u moru loših situacija kojima smo posljednje dvije godine neprestano izloženi, razočaranja, životnih nedaća?

Sretan kraj je moguć, ali što ako i sretnom kraju dođe kraj, je li onda on uopće sretan ako više ni on ne postoji? Ili je upravo zato i sretan? Ovo je moje malo razmišljanje u popodnevnoj pauzi od duple probe, pa nemojte zamjeriti. Inače ove dvije godine me spašavalo kopanje vrta, košnja trave, sadnja jasmina, rolanje, čišćenje kuće i igranje društvenih i kompjuterskih igrica. I, naravno, domaća kokošja juha. Kao i obitelj i prijatelji.

Vaš autorski projekt "Fešta" s Josipom Ledinom u Teatru Exit otvorio vam je nova vrata. U Kerempuhu ste već igrali u dvije predstave, treća slijedi za koji dan. Biste li se radije vezali za jedno kazalište ili bili slobodnjak?

Smatram da bih bila sretna i kao slobodnjak i da sam u angažmanu kazališta.

Imate li u planu još neki autorski projekt?

Imam ideje, čim uhvatim slobodno vrijeme, krenut ću u akciju.

Je li vas iznenadio uspjeh "Fešte"? Kako je došlo do suradnje s Exitom?

Kolega Josip Ledina i ja smo za diplomski ispit godinu dana pisali i režirali 'Feštu' kroz improvizacije. Na dan ispita Anica Tomić, koja nam je puno pomogla, pozvala je Matka Raguža kojemu smo se svidjeli i već za dva tjedna smo igrali prvu 'Feštu' u Exitu. Uspjeh 'Fešte' me svakom novom izvedbom iznenađuje i to je predstava koju bih voljela igrati sve dok me, srce, pamet i tijelo služe.

Jeste li riješiti zadnji ispit na Akademiji uz silne obaveze ili je još na čekanju?

Diplomirala sam prošle godine, tijekom rada na predstavi 'Darian, hrvatski kralj samopomoći' u Kerempuhu.

S obzirom na koronu koja nas je zadesila prethodne dvije godine, a umjetnici zaista bili na margini kad im je trebalo pomoći, je li vam prošlo kroz glavu "što mi je trebala Akademija"? Strahujete li za egzistenciju ako opet uvedu mjere?

Nije mi prošlo kroz glavu. Uložila sam puno truda, rada, volje i ljubavi u ovaj posao i oduvijek sam osjećala da će se kad-tad isplatiti. Što se tiče uvođenja novih mjera, one mi samo mogu dati slobodno vrijeme da se posvetim novom autorskom projektu ili nekom drugom. Vrijeme se ne mora gubiti nego se može gubiti.

Kako ste se uopće odlučili na glumu? Zanimao vas je i nogomet. Je li to bilo nešto ozbiljnije?

Dolazim iz nogometne obitelji. Dida je bio nogometaš, a prabaka nogometni sudac. S bratom Lukom i ekipom iz ulice odmalena sam igrala nogomet. Trenirala sam ga u srednjoj školi. U isto vrijeme sam i povremeno odlazila na dramsku, LiDraNo… Rado se prisjetim sna (kad sam bila u srednjoj školi) da me na nogometnoj utakmici napadaju huligani, nakon čega sam pobjegla ni više ni manje nego u kazalište i tamo osjetila mir. Ne vjerujem da sam odmah tad bila svjesna da je gluma moj poziv, ali očito sam to oduvijek u sebi znala.

Imate li glumačke uzore?

Svi su mi uzor. Od svakog se može nešto naučiti o glumi. Najiskrenije govorim. I od amatera, i od studenta, i od prvaka glume, i od obiteljskih situacija, života općenito.

Najbolji glumački savjet koji ste dobili je…

Komuniciraj.

Film koji iznova i iznova možete gledati je…

'Scarface'.

Film ili kazalište? Gdje se više vidite i zašto?

Vidim se i u filmu i u kazalištu. Kad mi već dajete da biram, onda biram oboje.

Snimali ste i seriju 'Jack Ryan' s Johnom Krasinskim u glavnoj ulozi. Kako je bilo na snimanju?

Snimala sam tri dana u Dubrovniku, jela u ta tri dana onoliko koliko bih pojela u pet, bilo je hladno, snimali smo po noći, a glumili smo da je ljeto. Glumci su jako simpatični. Set je ogroman. Redateljica pije 14 cappuccina dnevno, spava vjerojatno dva sata, inteligentna je i susretljiva. Sve u svemu, lijepo iskustvo.

Privlači li vas Hollywood? Biste li se okušali da vam se pruži prilika?

Definitivno.

Postoji li nešto što ipak ne biste napravili zbog uloge?

Ne bih na nepošten način dobila ulogu.

