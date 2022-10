Netflix uklanja veći broj filmova i serija kroz ovaj mjesec, a krajem godine stižu i reklame

Nakon što je prije par mjeseci objavljeno da će Netflix uvesti reklame te da će se raditi na tome da se spriječi dijeljenje lozinki, sada stižu vijesti o ukidanju gomile filmova.

Iako je riječ o uobičajenoj praksi, ovaj mjesec je lista filmova i serija koji više neće biti dostupni poprilično dugačka.

Potpuni popis filmova koji se uklanjaju ovaj mjesec s platforme objavio je The Independent.

Od 1. do 3. listopada već su mnogi filmovi uklonjeni (About Last Night, Contagion, Due Date, Hotel Transylvania 2, Love & Other Drugs, The Town, Saving Private Ryan, The Amazing Spider-Man, A Beautiful Mind, Cast Away, Fight Club, Halloween – svih pet nastavaka, Jumper, Schindler’s List,...)

Sljedeći filmovi biti će uklonjeni do kraja mjeseca.

10. listopad: Gen Hoshino Stadium Tour “Pop Virus”

11. listopad: Joker

14. listopad: Top End Wedding, Lawless

15. listopad: Meghnadbodh Rohoshyo, Singapore, Spider-Man 3, Suspicious Partner, Ujala, Unfaithful, What Happens in Vegas, Doctors, Beautiful Gong Shim, Don’t Dare to Dream, My Girlfriend Is a Gumiho, Rooftop Prince, Secret Garden, Yong Pal, You Are Beautiful

16. listopad: The Game Changers, Before 30

18. listopad: Verses of Love 2, Monkart

19. listopad: Wedding Unplanned, The Girl Who Sees Scents

21. listopad: You’re All Surrounded

22. listopad: Results

23. listopad: Doctor John, Dr. Romantic, Hot Stove League, VIP

24. listopad: Hemlock Grove

