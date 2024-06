Neugodnjak! Vjetar je glumici podigao haljinu, pokazala guzu

Američka glumica Dakota Johnson (34) prisustvovala je premijeri filma 'Daddio' na Tribeca Film Festivalu. Na crveni tepih je stigla u plavoj haljini s prorezima i čipkastim detaljima, a ispod nje je nosila čipkaste gaćice. Dakota se družila s fanovima, a onda joj se dogodio neugodan trenutak.

Dakota Johnson Daddio at 2024 Tribeca Festival | Foto: Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire

Johnson je svojim obožavateljima davala autograme kad je iznenada zapuhao vjetar. Njena se haljina podignula na stražnjem dijelu te otkrila dio glumičine stražnjice.

Dakota glumi u filmu 'Daddio' uz Seana Penna. Njihovi likovi voze se u taksiju od zračne luke JFK do Manhattana, a tijekom vožnje razgovaraju o raznim temama.

Dakota Johnson stuns in blue at "Daddio" premiere in New York City, NY | Foto: KEVY

Podsjetimo, Dakota se nedavno zaručila s Chrisom Martinom, frontmenom grupe Coldplay. U vezi su prije zaruka bili šest godina. Chris je ranije bio u braku s glumicom Gwyneth Paltrow, s kojom ima dvoje djece, Apple i Mosesa. Dakota je otkrila da obožava Chrisovu djecu, a Gwyneth ne krije da su ona i mlađa glumica u odličnim odnosima.