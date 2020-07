Neutješna supruga preminulog pjevača: 'Anđele, nadam se da ćeš doći i uzeti nas u naručje...'

Tebi šapućem anđele, čuvaj nas s neba, volim te jedini, znaš koliko jako, napisala je Isidora uz fotografije nje i Srđana. Pjevač je preminuo od korona virusa, a cijela estrada u Srbiji je u šoku

<p>Srpski pjevač <strong>Srđan Gajić Gaja </strong>preminuo je u 28. godini od korona virusa, pišu tamošnji mediji. Iza sebe je ostavio suprugu <strong>Isidoru</strong> (23) i devetomjesečnog sina <strong>Andriju</strong>. Nedavno su proslavili prvu godišnjicu braka. </p><p>Nakon što su se brojni kolege iz Srbije oprostili od pjevača, i njegova supruga je neutješna. Objavila je emotivnu objavu posvećenu suprugu.</p><p>- Ti si tu, ti me ljubiš... Ja i dalje mislim ljubavi da ćeš ući kroz vrata i uzeti nas u naručje kao i svaki put kad bi ušao. Da ćeš se nasmijati, da ćeš mi šapnuti da me voliš dok sam još u zagrljaju. Ja tebi šapućem anđele, čuvaj nas s neba, volim te jedini, znaš koliko jako - napisala je Isidora uz fotografije nje i Srđana. </p><p>Na Srđanovom Instagramu profil supruga je objavila osmrtnicu. </p><p>- S tugom i bolom obavještavamo rodbinu i prijatelje da je Srđan Gajić, rođen 1992., preminuo u 28. godini - piše na osmrtnici te ispod nje piše: "Supruga najboljeg čovjeka na svijetu, mog anđela". Isidora je naglasila kako će sprovod biti na otvorenom i da mogu doći svi koji žele. </p><p>Objavila je i video na kojemu Srđan pjeva pjesmu 'Sine moj' Asima Bajrića. </p><p>- Došao je taj dan kući da mi pusti što su odradili i rekao, znaš, možda me nema vikendima i nekim drugim danima, ali hoću da Andrija bude ponosan na svog tatu. I bit će anđele, sve ću napraviti da bude. Dok mi živimo, živ si i ti - napisala je Isidora. </p>