Nevjerojatan prizor! Požar stao točno pred kućom Toma Hanksa

Broj smrtno stradalih u zastrašujućem valu šumskih požara koji su zahvatili više dijelova Los Angelesa porastao je na sedam, vatra je "progutala" oko 10.000 kuća i drugih objekata, a broj evakuiranih građana porastao je na oko 180 tisuća.

No dom holivudske zvijezde Toma Hanksa samo je čudom ostao netaknut! Kuća vrijedna 26 milijuna dolara, koju su Hanks i supruga Rita Wilson kupili 2010. uspjela je ostati netaknuta, a fotografije prikazuju da je vatrena stihija stala skoro pa na samom pragu.

Kako navodi Page Six, kuća ima četiri spavaće sobe i pet kupaonica te se nalazi na području Pacific Palisadesa.

Nažalost, neki Hanksovi kolege nisu bili te sreće. Požar je uništio kuću Paris Hilton kao i kuću bračnog para Leighton Meester i Adama Brodyja, kao i mnogih drugih...

Požari koji bukte na području Los Angelesa već se sad smatraju najrazornijim u povijesti tog grada, a do sada su 'progutali' nešto manje od 14.000 hektara površine, pretvarajući cijele četvrti u pepeo, navodi Reuters.

