Nevjerojatan stil dive: Josipa Lisac iznenadila obožavatelje modnim izdanjem na palubi

Josipa Lisac (75) iznenadila je obožavatelje novom objavom na društvenim mrežama. Naime, glazbena diva na svojem Instagram profilu podijelila je fotografiju u prilično neobičnom izdanju. Josipa je pozirala u pripijenoj crnoj haljini s upečatljivim šarenim detaljima u struku, dok je ležeći na brodu uživala u sunčanim zrakama i miru mora.

- Mali predah pred ono što dolazi...Uskoro više! - napisala je uz fotografiju, izazvavši lavinu pozitivnih komentara i oduševljenje obožavatelja.

'Zgodnica', 'Morska vila', 'Bravo Josipa! Genijalno', 'Josipa je prava dama sa jedinstvenim stilom! Prekrasna!!!, 'Odmori se, zaslužila si', pisali su joj.

Inače, Josipa je već godinama sinonim za originalnost. Poznata je po svom jedinstvenom stilu i neobičnim modnim odabirima, pa ovo nije prvi put da se pokazala u nesvakidašnjem izdanju tijekom ljeta. Kako je ranije otkrila, sunce joj nikad nije bilo drago te ljetne dane uvijek provodi zaštićena od glave do pete, pazeći na svoju osjetljivu, svijetlu kožu.

Foto: Dalibor Urukalović/PIXSELL