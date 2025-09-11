Obavijesti

Nevjerojatan stil dive: Josipa Lisac iznenadila obožavatelje modnim izdanjem na palubi

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: < 1 min
Nevjerojatan stil dive: Josipa Lisac iznenadila obožavatelje modnim izdanjem na palubi
Foto: Instagram

Na fotografiji s palube Josipa odiše energijom i karizmom koja je već desetljećima čini ikonom hrvatske glazbene scene. Ranije je otkrila da ne podnosi sunce pa ljetne mjeseci provodi uglavnom u dugačkoj odjeći.

Josipa Lisac (75) iznenadila je obožavatelje novom objavom na društvenim mrežama. Naime, glazbena diva na svojem Instagram profilu podijelila je fotografiju u prilično neobičnom izdanju. Josipa je pozirala u pripijenoj crnoj haljini s upečatljivim šarenim detaljima u struku, dok je ležeći na brodu uživala u sunčanim zrakama i miru mora. 

- Mali predah pred ono što dolazi...Uskoro više! - napisala je uz fotografiju, izazvavši lavinu pozitivnih komentara i oduševljenje obožavatelja. 

15. KOLOVOZA Josipa Lisac se nakon tri godine vraća na šibensku tvrđavu...
Josipa Lisac se nakon tri godine vraća na šibensku tvrđavu...

'Zgodnica', 'Morska vila', 'Bravo Josipa! Genijalno', 'Josipa je prava dama sa jedinstvenim stilom! Prekrasna!!!,  'Odmori se, zaslužila si', pisali su joj.

LIJEPA PORUKA Josipa Lisac: 'Svi danas pričaju kako bi trebalo biti, ali to su samo riječi. Daj mi djela i mir!'
Josipa Lisac: 'Svi danas pričaju kako bi trebalo biti, ali to su samo riječi. Daj mi djela i mir!'

Inače, Josipa je već godinama sinonim za originalnost.  Poznata je po svom jedinstvenom stilu i neobičnim modnim odabirima, pa ovo nije prvi put da se pokazala u nesvakidašnjem izdanju tijekom ljeta. Kako je ranije otkrila, sunce joj nikad nije bilo drago te ljetne dane uvijek provodi zaštićena od glave do pete, pazeći na svoju osjetljivu, svijetlu kožu. 

Foto: Dalibor Urukalović/PIXSELL

