Nevolje na setu: Zbog Craiga dali otkaz redatelj i scenarist

Produkcijska kuća Eon trenutačno snima 25. film o tajnom agentu Jamesu Bondu koji bi trebao izaći u studenom 2019., no našla se u problemima. Redatelj Danny Boyle (61) i scenarist John Hodge (54) dali su prošlog tjedna otkaz nakon sukoba s glumcem Danielom Craigom (50), tvrdi britanski Mirror.

Navodno je oskarovac Boyle odbio ubiti agenta 007 tvrdeći da je ta ideja smiješna, ali u službenoj izjavi se tvrdi kako su razlog 'kreativne nesuglasice'. Suvlasnica produkcijske kompanije Barbara Broccoli (58) podržala je smrt Bonda u filmu, kako piše britanski The Sun, i složila se da će to biti dobar zaplet za sljedeći, 26. nastavak. Usto je to bio dobar povod za novog glumca u ulozi Bonda s obzirom da ga Craig u ovom filmu posljednji put tumači.

Telegraph ističe kako je Boyle, koji je 2009. osvojio Oscara za film 'Milijunaš s ulice', dao otkaz i jer mu nisu dopustili da zaposli glumce koje želi. Redatelj je htio za ulogu negativca Poljaka Tomasza Kota (41), no to mu nisu dopustili producenti niti glavna zvijezda filma Craig.

Medijska kompanija MGM i Universal studio koji financiraju film unatoč nevoljama na setu zahtijevaju da se poštuje rok i da najnoviji film izađe četiri godine nakon prošlog 'Spectre' iz 2015. Budući da nema rezervnog scenarija nakon odlaska Hodgea snimanje će vjerojatno završiti u studenom 2020. No Broccoli ne namjerava žuriti s filmom unatoč pritisku.

- Ona tvrdi kako je Bond njezina bebica i tko ju ne može požurivati. Živicira ju to cviljenje - ispričali su njezini suradnici. Dok se Broccoli ne brine, zaposlenici zbog otkaza Boylea i Hodgea strahuju za svoj posao.

- Bojimo se da će film kasniti mjesecima i ne znamo kada će odakle doći naša sljedeća plaća - ispričao je radnik sa seta.