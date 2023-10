Nevolje u raju? Princ Harry želi svoj stari život nazad, Meghan Markle je frustrirana i očajna

Meghan Markle (42) je frustrirana jer se princ Harry (39) želi preseliti nazad u Veliku Britaniju kako bi se vratio svom starom životu, tvrdi holivudski ekspert Mark Boardman za časopis OK!.

Boardman je, između ostalog, otkrio kako vojvoda i vojvotkinja od Sussexa, koji su odbacili kraljevski život 2020., imaju različita mišljenja o tome kako bi njihova budućnost trebala izgledati.

'Harry žudi za starim prijateljima'

- Društveni život princa Harryja značajno se promijenio tijekom proteklog desetljeća. Čini se da se distancirao od svojih prijatelja s fakulteta i nema stalni boravak u Ujedinjenom Kraljevstvu. Za vrijeme posjeta Londonu uglavnom boravi u hotelima i izbjegava javna pojavljivanja. Bez sumnje, princ Harry žudi za svojim starim prijateljstvima - tvrdi Mark.

Markle želi, kaže, da Harry to poglavlje života ostavi iza sebe.

- Meghan voli Harryja, ali želi izvući na vidjelo njegovu bolju stranu. I sasvim su joj jasne uloge koje bi trebali preuzeti zajedno i pokušavaju bolje surađivati ​​na projektima. Ljudi su željni svjedočiti transformiranom Harryju, a ne povratku njegovom prijašnjem životnom stilu tulumarenja, što bi moglo dovesti do neželjene medijske pozornosti - dodao je.

'Ima nekog tko će ga držati pod kontrolom'

Boardman vjeruje da se princ želi vratiti u Veliku Britaniju radi svojih 'snažnih veza s prijateljima iz djetinjstva'. Misli da će mu biti teško uvjeriti Meghan da 'mu treba malo muškog vikenda u Londonu s nekim starim prijateljima s Etona'.

- On je mlad u srcu, ali ima nekoga tko će ga držati pod kontrolom i podsjećati ga tko je i što bi trebao raditi. U konačnici, on bi stopostotno volio bazu u Londonu i volio bi da je na kraljevskom imanju, pa makar to bilo u Windsoru ili nekom od stanova u Buckinghamskoj palači. Ali to se neće dogoditi. London je mjesto gdje su svi Harryjevi pravi prijatelji. Svi koje poznaju u Hollywoodu nisu mu prijatelji - nastavio je.

Napomenuo je kako Meghan želi da Harry bude uz nju. Da je podržava, da pazi na djecu i da vrati svoj život na pravi put.