Nevolje u raju zbog prezimena: Brenin posinak i žena u svađi

Posinak pjevačice Lepe Brene, Filip Živojinović (33) i pjevačica Aleksandra Prijović (22) vjenčali su se prije desetak dana u Beogradu a, kako pišu srpski mediji, izgleda da su već krenule nevolje u njihovom 'bračnom raju'.

Naime, pjevačica je navodno nekoliko mjeseci prije vjenčanja zakazala ljetne nastupe, a ono što nije očekivala je to da će njezin suprug zahtijevati da je na zakazanim gažama gazde klubova u kojima nastupa potpisuju kao gospođu Živojinović.

Foto: Zorana Jevtić/Kurir

Naime, novopečeni bračni par dugo je razgovarao o temi prezimena, a dok pjevačica karijeru želi nastaviti pod djevojačkim prezimenom, njezin muž ne popušta.

- Sve je počelo kada se približio nastup na splavu. Iako neko vrijeme zbog svadbe i velikog broja obaveza nisu pričali o tome, Filip je izrazio želju da se na prvom nastupu nakon vjenčanja Aleksandra pojavi kao Živojinović. Aleksandra je u prvi mah mislila da se našalio i sve joj je to bilo simpatično, ali kako je Filip danima više puta spominjao da želi da ona nastupa kao njegova supruga i pod njegovim prezimenom, pjevačica je shvatila da je stvar ozbiljnija nego što je mislila - otkrio je za Alo izvor blizak paru. Dodao je kako se Aleksandra boji da će promjena prezimena odbiti njezinu publiku u inozemstvu.

Foto: Zorana Jevtić/Kurir

- Ruku na srce, nikome tko ima uspješnu karijeru takva odluka ne bi teško pala. S Filipom sam razgovarao o tome i stopostotno sam stao na Aleksandrinu stranu. To je velika stvar i možda on nije svjestan koliko to može utjecati na karijeru njegove žene. Aleksandra obožava njihovo prezime. Da nije tako ostavila bi svoje na dan vjenčanja, ali suradnici su je savjetovali da dobro razmisli da li će pristati da u najavama za velike koncerte i nastupe bude Živojinović. Zato se malo i uplašila - dodao je izvor i otkrio da je Filip sa nekoliko vlasnika klubova već dogovorio da na plakatima i lecima promijene Aleksandrino prezime u Živojinović.

Foto: Zorana Jevtić/Kurir

- Iako je Aleksandra otvoreno rekla da joj treba vremena da razmisli, Filip je uzeo stvar u svoje ruke i već pripremio teren. Sa nekoliko vlasnika i menadžera već je napravio flajere na kojima umjesto njenog djevojačkog prezimena piše Živojinović. I sam je priznao da je čudno, ali se tješi time da će se ljudi s vremenom priviknuti. On nema zlu namjeru i Aleksandru voli više od svega, ali želi da ona ponosno nosi svoje novo prezime i smatra da obitelj treba biti ispred karijere - zaključuje izvor.