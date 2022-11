Ni 31 godinu nakon nije otkrila gdje je pokopan: Spavao je s muškarcima, a jedino nju volio

Na današnji dan, 24. studenog, prije točno 31 godinu umro je poznati britanski pjevač i tekstopisac, Freddie Mercury. Za njegovu tešku bolest znali su samo njegovi najmiliji, a dan prije smrti svima je otkrio da je zaražen HIV-om.

Freddie je bio dio britanskog rock benda Queen. Njegovo srce osvojila je Mary Austin, a par se upoznao kada je on imao 24, a ona 19 godina. Nakon 4 godine su se zaručili, a Freddie joj je posvetio brojne pjesme, jedna od poznatijih jest "Love of my life".

Mary je bila prva osoba kojoj je pjevač priopćio da je gay. Iako je bio i s muškarcima, Mary je bila jedina ljubav njegovog života.

Razišli su se kada je pjevač upoznao američkog producenta s kojim je započeo ljubavnu vezu, a s Mary je ostao u prijateljskom odnosu.

Freddie nije htio da itko osim njegove bivše zaručnice zna gdje se nalazi njegova urna s pepelom i zamolio ju je da nikome ne govori što je učinila s njom.

Mary je naslijedila Freddiev stan, u kojemu i dan danas živi.

