Ni olujno nevrijeme nije omelo Mindse da nastupe na Žnjanu

Nisam mogao otići, a da ne nastupim ovdje u Splitu! Došli smo svirati i svirat ćemo, rekao je Jim Kerr (58).

Iako su organizatori zbog olujnog nevremena, koje je bilo najjače oko 21 sat te zbog sigurnosnih uvjeta, otkazali koncert grupe Buđenje, Jim Kerr i njegov šesteročlani bend ipak su nastupili na splitskom Žnjanu.

Simple Mindsi su poručili da ih ni kiša ni grmljavina ne može spriječiti da publici priušte koncert kakav su željeli.

- Mi iz Glasgowa jako dobro znamo što je to kiša i hvala svima što ste ostali ovdje - uzviknuo je Kerr sa pozornice.

Škotski bend koncertom u Splitu otpočeo je svoju ljetnu turneju. Koncert su započeli pjesmom 'The Signal and the Noice' sa svog novog albuma 'Walk Between Worlds'. Publici su se ipak više vidjeli njihovi stariji hitovi pa ih je Kerr oduševio pjesmom 'Hypnotised' iz 1985.

Gradonačelnik Krstulović Opara članovima Simple Mindsa prije koncerta darovao je Hajdukove dresove s njihovim imenima, a Škoti su kratko posjetili centar Splita gdje su ručali u jednom od poznatih restorana.

Na koncertu humanitarnog karaktera prikupljao se novac za uređenje prostora za pružanje zubarskih usluga osobama s posebnim zdravstvenim potrebama, među kojima je nažalost najviše djece.



Svi koji žele dodatno pomoći uređenju prostora, mogu to učiniti donacijama putem računa Splitske banke na broj HR12 2330 0031 5330 3007 0.