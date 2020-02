Ni tmurni oblaci Riječane nisu spriječili da uživaju u programu

Ponos i zajedništvo. Tako danas ‘diše’ Rijeka jer došao je dan koji su čekali još od ožujka 2016. kada joj je dodijeljena prestižna titula Europske prijestolnice kulture 2020. godine.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ni tmurni oblaci ni kiša nisu spriječili Riječane i posjetitelje ‘grada koji teče’ da dođu na Korzo i da se kroz program ‘Rijeka, koraci i vrijeme’ upoznaju s najvažnijim događanjima u posljednjih 116 godina riječke povijesti. Na Korzu je postavljena vremenska crta duga stotinjak metara na kojoj su vizualima objašnjeni trenuci za pamćenje, a tu zasigurno spada i 1. veljače 2020. godine. ‘Ljutili’ su se Riječani zbog lošeg vremena i nezadovoljni hodali ulicama koje su u karnevalskom ruhu.

Foto: Karla Rumora/24sata

- Prava kiša nije padala već barem dva mjeseca i sad je odlučila doći. Ma, zapravo, može nas biti sram ako zbog toga ostanemo u kućama - zaključili su. I kao da su svi čuli tu kritiku pa su se angažirali na brojnim programima koje ‘Luka različitosti’ nudi.

Od talk showova poput onog Oprah Winfrey, antiturističkih tura riječkim turističkim autobusom, glazbenih programa pa sve do izložba studentskih radova, Rijeka se potrudila pružiti ponešto za sve uzraste i ukuse.

Foto: Karla Rumora/24sata

Središnji program otvorenja bit će od 19.30 u riječkoj luci, prostoru koji je omeđen gatovima i Molo longom. Ali osim toga, Rijeka danas nudi više od 70 događaja od ranih jutarnjih do kasnih noćnih sati i to na više od 30 lokacija. Cilj je stvoriti grad kulture i kreativnosti za Europu i budućnost, a mi Hrvati već znamo da je Rijeka jedinstven, tolerantan i otvoren grad. E, pa neka danas to saznaju i ostali.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU SERIJALA 'ZENZACIJA':