Nick Cave: 'Mislim da je Kanye West najveći umjetnik naše generacije, ali baš se sramoti...'

Legendardni australski glazbenik Nick Cave komentirao je nedavne antisemitske komentare Kanyea Westa zbog kojeg je zadnjih dana masovno počeo gubiti sponzore. Kako je komentirao Nick, njegove osude i komentari 'duboko su razočaravajući' i 'sramotni', ali ipak, Kanye je za njega najveći umjetnik generacije.

- Kanye je za mene, kontroverzno, najveći umjetnik naše generacije. Volim njegovu glazbu. Yeezus i ti gospel albumi, nikad ništa takvo nisam prije čuo. Ali to da izvlači ove antisemitske stvari, mislim da je to sramotno. Treba li se ova osoba spustiti s tako velikih visina do tako zamornih sranja koje smo toliko često slušali? To me duboko razočarava i neko vrijeme bi mi moglo biti teško slušati Kanyeove albume - rekao je Cave za NME te dodao:

- Ipak, više cijenim rezultate i znam da ću s vremenom moći prijeći preko toga i osjećati se slobodno ponovno moći slušati Kanyeovu glazbu. Da neće zauvijek biti zarobljen u najgorem aspektu svog karaktera, a glazba koju stvara je putovanje daleko od njegovih najgorih osobina, kao što je sva naša glazba.

Prisjetimo se, reper Kanye West (45) rekao je da je izgubio 2 milijarde dolara (oko 15 milijardi kuna) u jednom danu nakon što je više kompanija prekinulo suradnju s njim.

Njegovo preostalo bogatstvo je u glazbi, nekretninama i liniji odjeće bivše supruge Kim Kardashian (42), prema Forbesu.

Kanyea ja u srijedu napustio njegov glavni sponzor, 'Adidas', u suradnji s kojim je imao liniju obuće 'Yeezy'. Nakon prekida suradnje West je izgubio značajnu svotu novca te više službeno nije milijarder.

