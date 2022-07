Nick Cave od prve do zadnje minute na EXIT-u grmio s bine

Veličanstvenim dvoipolsatnim koncertom na Petrovaradinskoj tvrđavi Nick Cave (64) i njegovi Bad Seeds završili su, kako je objavio publici, ovogodišnju turneju. Cave je bio headliner 2. dana EXITA i više je nego ispunio očekivanja mnogobrojne publike do koje su stigle vijesti o izuzetnoj koncertnoj formi glazbenika i njegovog benda.

POGLEDAJTE VIDEO:

Cave je od prve do zadnje minute grmio s velike pozornice, grlio se s fanovima, šalio s publikom, zapadao u umjetnički mesijanski zanos, emotivno pjevao svoje velike hitove poput Into My Arms. Bad Seeds, poglavito Caveov dugogodišnji prijatelj i suradnik Warren Ellis, izveli su vrhunsku glazbenu magiju.

Nažalost, koncert je protekao uz manje organizacijske propuste, poput buke koja je dopirala s obližnje dance pozornice, ali i razdvajanje fan pita od ostale publike zbog čega se izgubila potpuna povezanost s publikom. No Cave je i to prevazišao i pred nekoliko desetaka tisuća ljudi pokazao zašto je jedan od najvećih poeta i glazbenika današnjice.

Petak i subota su na EXITU tradicionalno dani od velike gužve, a uz izuzetno dobar program mts Dance Arene, mlađa publika posebno je uživala na Visa Fusion Stageu. Tamo su se predstavili junaci izdavačke kuće Bassivity Showcase, a onda i naše snage Stole&Phat Philie.

Exitovci s nestrpljenjem iščekuju subotu, kad na Main Stage izlazi Calvin Harris (38).

