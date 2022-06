Nick Cave zapalio atmosferu na INmusic festivalu: Hvala Zagreb

Nakon sto je glavni stage druge večeri 15. INmusic festivala ‘zagrijao’ britanski post punk trojac White Lies, na red je došao nastup legendarnog australskog glazbenika Nicka Cavea.

Nick Cave & The Bad Seeds na pozornicu su stigli točno u 22:30, a tisuće posjetitelja dočekalo ih je glasnim usklikom i pljeskom.

Nastup je Nick otvorio pjesmom ‘Get ready for Love’.

Dotjeran kao i uvijek, u crnom odijelu, Cave je šetao pozornicom i pružao ruke oduševljenim fanovima u prvom redu.

Uslijedio je hit ‘There She Goes, My Beautiful World’, a Nick je skakao, klečao i pjevao publici u prvim redovima.

- Thank you Zagreb - rekao je i nastavio dizati atmosferu energičnom izvedbom pjesme ‘From Her to Eternity’.

U jednom trenutku Nick je u publici uočio sunarodnjaka iz Australije.

- Pa tu je Australac! Možemo li ukloniti ovog čovjeka? Istucite ga molim vas - našalio se pjevač, a publikom se prolomio smijeh.

Atmosfera je došla do vrhunca uz hit ‘Jubilee street’. Nick je trčao binom, svirao klavir i bacao se na koljena. Oduševljena publika je zviždala i nagradila ga gromoglasnim ovacijama.

Nije nedostajalo ni emotivnih izvedbi pri kojima je Nick usporavao tempo, poput pjesama ‘O Children’, ‘Bright Horses’ i ‘I Need You’.

