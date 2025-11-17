Nicki Minaj će se s Trumpovom administracijom obratiti Ujedinjenim narodima

StartFragment StartFragment

Nicki Minaj udružuje se s Trumpovom administracijom kako bi se obratila Ujedinjenim narodima. Reperica će se pridružiti američkom veleposlaniku pri UN-u, Mikeu Waltzu, kako bi u utorak u New Yorku održala govor o nasilju nad kršćanima u Nigeriji. Waltz je u nedjelju na X-u pohvalio Nicki, nazvavši je „principijelnom osobom koja odbija šutjeti suočena s nepravdom“.

Nicki mu je zahvalila u objavi, napisavši: „Veleposlaniče, toliko sam zahvalna što mi je povjerena prilika ovolike važnosti. Ne uzimam to zdravo za gotovo. Znači više nego što znate. Barbz i ja nikada nećemo ustuknuti pred nepravdom. Bog nam je dao naš utjecaj. Mora postojati veća svrha", napisala je.

Nickin angažman navodno je organizirao Trumpov medijski savjetnik Alex Bruesewitz, za kojeg se također očekuje da će govoriti na događaju.

Podsjetimo, Nicki Minaj nedavno je nominirana za Grammy te je pohvalila Donalda Trumpa jer je zaprijetio vojnom akcijom protiv Nigerije zbog onoga što je nazvao „pokolj“ nad kršćanima.

"Nijedna grupa ne bi smjela biti progonjena zbog prakticiranja svoje religije. Ne moramo dijeliti ista uvjerenja da bismo se međusobno poštovali", objavila je Nicki tada.

Prema BBC Newsu, nigerijski predsjednik Bola Tinubu istaknuo je da su ljudi „različitih vjera i iz svih regija“ suočeni s nasiljem u zemlji, koja je otprilike ravnomjerno podijeljena između kršćana i muslimana.

