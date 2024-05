Nicki Minaj uhitili su u zračnoj luci zbog posjedovanja droge? 'Pokušali su me sabotirati!'

Repericu Nicki Minaj (41) uhitili su u amsterdamskoj zračnoj luci Schiphol, pišu lokalni mediji, a prenosi BBC. Snimila je uhićenje i podijelila sve na društvenim mrežama. 'Uhićena si', čuje se u videu kako joj govori policajac.

- Pokušavali su me spriječiti da dođem na koncert. Uzeli su mi torbe prije nego što sam ih mogla vidjeti. Stavili ih u avion. Sada kažu da čekaju carinu. Ovako izgleda kada se ljudima plati veliki novac da pokušaju sabotirati turneju nakon što sve drugo propadne. Sve što su napravili je protuzakonito - požalila se Minaj, koja se navodno spremala poletjeti za Manchester na koncert u areni Co-op Live, gdje je trebala nastupati.

Nizozemska policija izvijestila je kako su 41- godišnju Amerikanku uhitili zbog sumnje da je posjedovala lake droge, ali nisu naveli njezino ime.