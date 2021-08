Javnost je nekoliko puta oštro kritizirala glumicu Nicole Kidman (54) nakon što se za filmske i televizijske uloge skinula pred kamerama.

U novoj seriji 'Nine Perfect Strangers', koja se emitira na streaming platformi Hulu, gola je snimila scene seksa s kolegom Mannyjem Jacintom (34), koji je od nje mlađi čak dva desetljeća. manny j je rekao kako se bojao da će raditi s takvom zvijezdom biti 'zastrašujuće', ali da je Kidman bila 'otvorena i čvrsto na zemlji'.

'Nine Perfect Strangers' serija je nastala prema romanu autorica Liane Moriarty, koja se proslavila romanom 'Male laži'. Nicole Kidman glumila je i u televizijskoj adaptaciji tog romana.

Kidman je ranije bila suočena s kritikama publike zbog svojih golišavih scena. Tako su scene seksa Kidman i njenog tadašnjeg supruga Tom Cruisea (59) u Kubrickovom filmu 'Oči širom zatvorene' bile šokantne mnogima, iako se sada taj film smatra kultnim klasikom.

Glumica se našla u još više problema zbog scene kupanja u filmu 'Rođenje' iz 2004. godine. Nicole je u sceni bila gola u kadi s tada 10-godišnjim glumcem Cameronom Brightom (28). Na premijeri filma Kidman je rekla da nije htjela 'snimiti film u kojem poljubim 10-godišnjaka, nego film o razumijevanju ljubavi'.

Iako je Kidman u 50-ima, ne čini se kako će stati s provokativnim scenama. Tako je u prošlogodišnjoj uspješnoj seriji 'Slom' snimila scene s glumicom Matildom de Angelis (25).

Kidman tvrdi kako njen suprug, glazbenik Keith Urban (53), s kojim je u braku od 2006. godine, nema problema s njenim vrućim scenama.

- On je umjetnik pa razumije sve to. Uopće se ne miješa u to, a film ili seriju pogleda nakon što je sve snimljeno - izjavila je glumica jednom prilikom.