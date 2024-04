Nicole Kidman: Ne volim izlaziti u klubove, ali obožavam rave zabave gdje se baš 'razbacam'

Australska glumica Nicole Kidman (56) dala je intervju za People koji ove godine slavi svojih 50 godina. Povodom toga, prisjetila se dolaska u Sjedinjene Američke Države i svoje prve dodjele prestižne nagrade Oscar.

Foto: BRIAN SNYDER/REUTERS

- Sjećam se kad sam prvi put otišla na dodjelu Oscara i mislila sam da je ovo najneodoljivije, najzastrašujućije mjesto ikada - navela je Kidman, koja je 2003. godine dobila Oscara za najbolju glumicu u filmu 'The Hours'.

- Sada uđem i kažem, o da, poznajem većinu ljudi ovdje, odrasla sam i živjela život s većinom ljudi u ovoj industriji i to je stvarno lijepa stvar. To je moje pleme - dodala je.

Glumica je priznala kako je sramežljiva po prirodi, ali da to ne znači da ne voli dobru zabavu.

Foto: KEVIN WURM/REUTERS

- Nisam ekstrovert i ne bih rekla da sam osoba koja dođe i odmah ode. Nisam djevojka iz noćnog kluba, ali volim plesati i ići na rave zabave jer jednostavno želim plesati i opustiti se u grupi ljudi - navela je Kidman.

No, ipak priznaje da su joj draže manje, intimnije zabave.

- Nisam za velike izlaske, više volim kućna druženja s obitelji i prijateljima. Obožavam i plesati, ne mogu se zaustaviti kad Keith pušta stvari po mom ukusu - otkrila je i dodala da su takve zabave 'velik dio njihovih života'.

Foto: BGAU

Nicole Kidman i Keith Urban sreli su se prvi put 2005. godine na jednom gala događaju u Los Angelesu, a vjenčali su se godinu dana kasnije u Sydneyu.

Najvećom pobjedom u svom braku smatraju Urbanovo izlječenje od ovisnosti, u čemu mu je velika podrška bila sama Kidman.

Par zajedno ima dvije kćerke, Sunday Rose (16) i Faith Margaret (13). Njene kćeri sada su u adolescentnim godinama, a Nicole dodaje da je u njihovim godinama, već krenula raditi.

- Počela sam raditi s 14 godina, odrasla sam na kamerama i pred ljudima, tako da je to stvarno razotkrivanje, ali u isto vrijeme to je i moj put. Podijelila sam svoje uspone i padove sa svijetom, kao i sav svoj rad. To je bio moj život...moja djeca, moj muž i moj posao - navela je za People.

Foto: Van Tine Dennis/ABACA

Dodala je i da bi savjetovala mlađoj Nicole da bude 'draga prema sebi' te da sebi malo popusti.

- Najteže mi je bilo prevladati stidljivost i svladati mucanje, zbog toga sam započela s pjevačkim ulogama. A sama sebi sam oduvijek najveća i najstroža kritičarka - dodala je.