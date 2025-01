Nicole Kidman rasplakala se na dodjeli nagrada: Prisjetila se pokojne majke, posvetila govor

Nicole Kidman (57) je osvojila nagradu Međunarodnog filmskog festivala u Palm Springsu za svoju izvedbu u filmu 'Babygirl'. Nagradu je posvetila svojoj pokojnoj majci, Janelle Ann Kidman, koja je preminula početkom rujna. Glumica se prvo zahvalila redateljici filma Halini Reijn, a potom se prisjetila majke.

- Hvala što ste mi dali priliku da kažem 'ovo je za moju mamu'. Cijela moja karijera bila je za mamu i tatu, koji sada nisu ovdje. I dalje ću nastaviti raditi i davati svijetu jer volim ono što radim. Volim i sve vas, tako sam zahvalna što imam privilegiju biti dio filmske zajednice - kazala je Kidman, koja se naposljetku rasplakala.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

- Žao mi je što plačem, nisam to htjela učiniti, ali trenutno osjećam svoju mamu, tako da je ovo za nju - dodala je.

Foto: Profimedia

Australska glumica saznala je za majčinu smrt u Italiji na dodjeli nagrada Venecijanskog filmskog festivala. Ubrzo nakon slijetanja morala je otići pa je propustila projekciju filma i cijelu ceremoniju dodjele.

Osvojila je nagradu za najbolju glumicu, a redateljica filma 'Babygirl' preuzela je nagradu u glumičino ime.

- U šoku sam i moram ići svojoj obitelji, ali ova nagrada je za nju. Ona me oblikovala, vodila me i stvorila. Neizmjerno sam zahvalna što vam mogu izreći njeno ime i to kroz redateljicu Halinu. Sudar života i umjetnosti je srceparajući, a moje srce je slomljeno - pročitala je Reijn izjavu glumice tijekom preuzimanja nagrade.

Foto: Instagram

Nicole i majka bile su jako bliske, a ranije je govorila da joj je majka bila 'vjetar u leđa' u karijeri te da ju je uvijek tjerala da se usredotoči na sebe.

Početkom siječnja 2022. Kidman je rekla da je njezina majka lošeg zdravlja, ali tada nije dala dodatne informacije.