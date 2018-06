Nicole Kidman: 'Za ulogu mi nije problem pojesti ni žohara'

Rođena na Havajima i odrasla u Australiji, hollywoodska glumica Nicole Kidman (51) danas slavi rođendan, a kako za svoj okrugli pedeseti rođendan nije imala raskošno slavlje, ne očekuje se kako će ove godine to promijeniti. Nakon više od 30 godina na filmskoj sceni glumica je danas sretna žena koja živi svoj san.

- Mislim da se to dogodi nakon svih tih rođendana, kada uđete u određene godine života kažete sami sebi 'Super, krećemo' - objasnila je Nicole. Oskarovka je karijeru započela u Australiji, a prvi film 'Bush Christmas' snimila je sa samo 16 godina.

- Dajte mi žohara i pojest ću ga - rekla je glumica koja se pohvalila kako joj pojesti kukca nikada nije problem.

Prvog muža upoznala je na snimanju filma 'Dani groma' kada je imala 22 godine. Nakon kratke veze vjenčala se s Tomom Cruiseom (55), a za godinu dana bila je trudna.

Gute Nacht ❤️🇩🇪 Objavu dijeli Tomcruisenicolekidman (@tomcruisenicolekidmanfans) Ožu 25, 2017 u 9:21 PDT

- Od prve minute nakon vjenčanja htjela sam djecu. Nedugo nakon što sam prvi put ostala trudna, imala sam spontani pobačaj. Bilo je jako traumatično - priznala je glumica koja i danas prolazi, kako tvrdi, kroz traume. Nicole je patila od ektopične trudnoće, stanje u kojem se embrij počinje razvijati u jajovodu, umjesto u maternici. Par se na kraju odlučio posvojiti kćer Isabellu (25) i sina Connora (23).

- Znam tu čežnju. Ta žudnja. To je ogromna, bolna žudnja. I gubitak! O pobačaju se ne govori dovoljno. To predstavlja veliku žalost mnogim ženama - rekla je Nicole. Tom je nakon deset godina braka zatražio razvod nakon kojega se ponovno zaljubila i to u glazbenika Keitha Urbana (50) s kojim ima dvoje biološke djece, kćeri Sunday Rose (9) i Faith (7), a vjenčali su se 2006. godine.

- Postoji ogromna količina boli i ogromna količina radosti s druge strane. S jedne strane prolazite kroz svu tu žudnju i patnju da biste onda kada uspijete dobiti dijete mogli osjetiti potpuno zadovoljstvo - zaključila je Nicole.

Trenutno snima film 'Aquaman' u kojem glumi kraljicu Atlannu, Aquamanovu majku s Jasonom Momom (38) u glavnoj ulozi. Premijera filma vrijednog 160 milijuna dolara najavljena je za 21. prosinac 2018. godine.

