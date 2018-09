Nije htio biti Bond, žalio je radi gole naslovnice i bankrotirao

Budući da sam odradio 300 televizijskih showova i skoro 60 filmova, umoran sam da mi tipovi, koji su mlađi od nekih sendviča, govore da se okrenem lijevo na kauču. Ne poštuju se glumci, a ne postoji ni smisao za povijest, rekao je svojedobno Burt Reynolds.

Foto: IMDB

Glumac, koji je preminuo jučer u 82. godini od srčanog udara, rodio se 11. veljače 1936. u Michiganu. Reynolds je imao nizozemske, engleske, škotske i irske korijene, a tvrdio je da su mu preci bili i iz indijanskog plemena Cherokee. Burtov otac je bio vojnik, pa su se on, majka i sestra često s njim selili diljem Amerike. Glumčeva obitelj se nakon godina selidbi, trajno smjestila na Floridi.

Foto: IMDB

Reynolds je u srednjoj školi igrao američki nogomet i bio je uspješan na poziciji vođe navale, pa je dobio brojne ponude za besplatnu, studentsku školarinu. Izabrao je sveučilište na Floridi, a nadao se da će sportom baviti profesionalno. No u prvoj utakmici na drugoj godini fakulteta je ozlijedio koljeno te mu je ubrzo nakon toga u automobilskoj nesreći stradala slezena i drugo koljeno. Pokušao je igrati, no nije mogao i odrekao se američkog nogometa.

Foto: IMDB

Reynolds je htio postati policajac, no njegov otac mu je predložio da radi kao nadglednik bivših zatvorenika koji su na uvjetnoj kazni. Upisao je fakultet blizu kuće, a profesor engleskog jezika mu je bio Watson B. Duncan III. koji ga je nagovorio da glumi u njegovoj predstavi 'Outward Bound'. Duncan je dao glavnu ulogu Reynoldsu jer mu se svidjelo kako čita Shakespeareova djela na njegovim predavanjima.

Foto: IMDB

Burt je zbog predstave 1956. osvojio državnu nagradu Floride za dramu, a često je isticao svog bivšeg profesora kao svog mentora i najutjecajnijeg čovjeka u svom životu. Reynolds je također dobio školarinu za ljetno kazalište u New Yorku te je svojedobno rekao kako to bila dobra alternativa fizički težim poslovima tijekom ljeta, no da glumu nije vidio kao svoju moguću karijeru.

Foto: IMDB

Burt je tada upoznao oskarovku Joanne Woodward (88) koja mu je pomogla naći agenta i dobio je ulogu u predstavi 'Tea and Sympathy' u profesionalnom, glumačkom konzervatoriju Neighborhood Playhouse School. Nakon toga je debitirao na Broadwayu u 'Look, We've Come Through' i išao s kolegama na turneju. Kasnije se vratio u New York gdje je krenuo na satove glume i išao na audicije.

Foto: IMDB

Nisu ga htjeli uzeti u filmu 'Sayonara' jer je previše ličio na kolegu Marlona Branda koji je tumačio glavnu ulogu. Redatelj Joshua Logan mu je savjetovao da ode u Hollywood, no on nije imao dovoljno samopouzdanja da ga posluša. Umjesto toga je radio kao dostavljač, prao suđe, bio konobar i izbacivač u dvorani Roseland Ballroom. Burt je svojedobno ispričao kako su mu dok je radio na pristaništu, ponudili 150 dolara da skoči kroz prozorsko staklo na televizijskom showu uživo.

Foto: Robert Kemp/News Syndication/PIXSELL/NI Syndication/PIXSELL

Reynolds je počeo glumiti na televiziji kasnih 1950-ih, a 1961. je debitirao u drami 'Angel Baby'. Nakon toga je dobio glavnu ulogu u ABC-ovoj kriminalističkoj seriji 'Dan August' te je govorio kako postoje dvije vrste ekspresije njegovog lika, zloban i zlobniji. Burt je odbio priliku, koju mu je nudio pokojni producent Albert R. Broccoli, da utjelovi u filmu tajnog agenta Jamesa Bonda.

- Amerikanac ne može igrati Jamesa Bonda. To se jednostavno ne smije učiniti - objasnio je glumac koji se proslavio 1972. u trileru 'Deliverance. Potom je pozirao gol za časopis Cosmopolitan i postao prvi muškarac koji je to učinio, a prodalo se oko milijun i pol primjeraka. Njegova naslovnica se i danas pamti, no Burt je rekao kako žali jer je snimio tu golišavu fotografiju.

What former Cosmopolitan editor Helen Gurley Brown once said about Burt Reynolds' iconic naked bearskin rug photo: "He had been a movie star, now he was a celebrity." pic.twitter.com/k3P5bCwAb6 — Michael Blackmon (@blackmon) September 6, 2018

Uz glumu, Reynolds se počeo baviti i režijom te je debitirao filmom 'Gator' 1976. Igrao je u filmovima 'The Cannonball Run', 'Malone', 'Svi psi idu u raj' te 'Boogie Nights' radi kojeg je bio nominiran za filmsku nagradu Oscar.

- Zapanjen sam što sam u kategoriji najboljeg sporednog glumca za koju mislim da je najteža, no zašto i ne bih bio? To je moja kategorija - komentirao je nominaciju. Istaknuo je kako je 'Boogie Nights' mogla biti najveća katastrofa 1997. godine ili hit o kojem će svi pričati. U drami je igrao s Markom Wahlbergom (47) koji se s njim brzo sprijateljio.

Foto: IMDB

- Ponavljao sam svoje tekst kada mi je Mark prišao i rekao: 'Kako ide, tatice?'. Naš je odnos ostao takav tijekom cijelog snimanja - ispričao je Burt. Posljednji film na kojem je glumac radio je bio 'Bilo jednom u Hollywoodu' redatelja Quentina Tarantina (55) te se pridružio kolegama na setu u svibnju ove godine, no umro je prije nego je snimio svoje scene.

Foto: All Action/Press Association/PIXSELL

Reynolds je bio poznat po svom ekstravagantnom životu, a zbog razvoda od glumice Loni Anderson (72) i propalih investicija u lanac kineskih restorana na Floridi morao je 1996. proglasiti bankrot. Burt je s Anderson posvojio sina Quintona (30), a prije nje je bio u braku s kolegicom Judy Carne.

- Prijatelji dolaze i odlaze u krdima. Hollywood voli avanturu, ali moraš doći do dna. Tada te vole spasiti i biti dio toga. Ili misle da su dio toga - komentirao je svojedobno Reynolds svoj bankrot. Glumac je bio poznat po brojnim vezama s kolegicama među kojima je bila i Sally Field (71). Jedna od njegovih djevojaka je bila i pokojna američka pjevačica i glumica Dinah Shore s kojom je bio pet godina.

Foto: /Press Association/PIXSELL

- Dinah je bila jedna od najvećih dama koje sam poznavao i odmah me naučila da ako se ne možeš smijati samom sebi, nemaš što raditi u ovom poslu. Ako imam kakvog stila, što je vjerojatno sporno, to je zahvaljujući njoj - rekao je svojedobno Reynolds.

Foto: ROSE PROUSER/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Reynolds je bio manjinski vlasnik momčadi američkog nogometa Tampa Bay Bandits te NASCAR-ovog tima. Glumac je 1981. dobio počasni doktorat sveučilišta na Floridi te im je kasnije sponzorirao zgradu za dramsku umjetnost. Posjedovao je i privatno kazalište u kojem je podučavao mlade ljude kako da postanu dio showbiznisa.

Foto: Dylan Martinez/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Dok je 1984. snimao akcijsku dramu 'Heat', Reynolds je dobio u glavu metalni stolac zbog čega je imao disfunkciju temporomandibularnog zgloba i izgubio 13 kilograma. Uzimao je tablete za bolove o kojima je postao ovisan i liječio se nekoliko godina. Reynolds je 2009. operirao leđa, a godinu kasnije su mu liječnici ugradili peterostruku premosnicu na srcu. Zadnjih godina glumac je hodao pomoću štapa.

Foto: William Conran/Press Association/PIXSELL

- Trenutno nemam problema sa zdravljem. Imam štap koji nosim ne da održim sebe nego lika. Nalazim se na pozornici svog života na kojoj je štap poput cigarete. To je prilično slabo - rekao je Reynolds u rujnu.