Nije odustala od ljubavi! Nives je otkrila kakve muškarce voli: 'Možda su mi kriteriji previsoki'

Nakon četiri godine Nives Celzijus (41) ima novu pjesmu, može se poslušati na njezinu YouTube kanalu. "Migni, namigni" napisali su Miroslav Škoro i Ivica Plivelić, a Nives je uvjerena da će je publika obožavati.

Najbitnije joj je da mama i djeca odobre pjesmu, pa ako se njima sviđa, i ona je zadovoljna. Mišljenje Dalibora Petka joj je među najbitnijima, a on je pjesmu odmah odobrio. Prve reakcije pozitivne, pjesma budi pozitivu i tjera na ples.

Zašto je toliko vremena trebalo proći do ove pjesme? Kao da ste se malo povukli s estrade? I što dalje s njom?

Nije mi to bila namjera, ali prvo se dogodila korona, pa su se televizijski projekti samo nizali, ali paralelno sam radila koncerte i ispunjavala svoju potrebu za glazbom. U nekom trenutku u televizijskoj najavi voditelj je prokomentirao kako su prošle četiri godine od moje zadnje pjesme i ja sam se prenerazila. Što se nastupa tiče, nikad nisam ni stala, samo nastavljamo dalje. Moji fanovi će, kao i uvijek, biti informirani na mojim društvenim mrežama.

Zanimljiv mi je naslov, budi osmijeh i kao da poziva na flert. Slažete se?

Poziva na flert, iako ne bih voljela da ponuka frajere na miganje. Znakovi su uvijek dobrodošli, ali miganje je samo ponekad dobra opcija, i to kad već postoji određena bliskost između potencijalnog para. U svim ostalim situacijama treba ga izbjegavati i preporučujem neke suptilnije znakove flerta.

Trenutačno vas gledamo i u seriji "San snova". Je li vam naporno sve to uskladiti? I snimanje pjesme, serije, tu su i djeca...

Usklađujem sve prilično dobro, ali primjećujem da ponekad pucam od nervoze i zanemarujem vlastite potrebe, a moj društveni život pati. Ja sam onaj tip profesionalca koji nastoji sve imati odrađeno i posloženo prije vremena, a opet da nije nauštrb djece, da imaju sve skuhano i oprano te da imaju svu pažnju koja im je potrebna. Često se preopteretim u najboljoj želji da svi budu zadovoljni, a onda shvatim da malo toga radim za sebe. Prijatelje, pa i one najbolje, ne viđam mjesecima. Singl sam jer ne samo da nemam mogućnosti negdje upoznati nekog muškarca nego i da se dogodi fatalni susret, ja mu ne bih imala kad posvetiti vrijeme. Ne uspijem raditi stvari koje me ispunjavaju, čitati, trenirati koliko bih htjela, putovati. Ali opet, ljubav prema poslu je i dalje postojana i uvijek je izazovno, nikad dosadno, tako da lakše preživljavam i najgori tempo.

Koliko ste sebe unijeli u lik Nives?

Generalno u svaku ulogu uneseš djelić vlastita iskustva i polazište mi je kako bih ja reagirala u toj situaciji. Mislim da sam najviše 'sebe' unijela u razvoj odnosa s Telcem, u te neke intimne i slatke ljubavne situacije između njega i Nives.

Vrlo ste svestrani, ima vas posvuda i svugdje s uspjehom. Zašto toliko radite?

Vjerojatno je glavni razlog to što zaista volim svoj posao, a drugi da sam jedina hraniteljica u obitelji i uvijek osjećam tu odgovornost i pritisak da moram razmišljati o budućnosti. Ova vrsta posla ne ulijeva neku sigurnost u vidu budućnosti. To što sam prošlih godina radila nekoliko najvećih televizijskih projekata, ne znači da će i sljedeće godine biti tako. Uvijek postoji neki strah da sutra možda neću imati iste mogućnosti i da ne propuštam prilike koje su bitne.

Ostaje li vam vremena za sebe samu, užitke?

Vrlo malo, zato valjda i jesam 2,5 godine sama. Ne mogu reći da u tom periodu nisam susretala potencijalno zanimljive frajere koji bi se i potrudili, ali nakon što im 50 puta ne odgovoriš na poruku i poziv jer si u kaosu od posla i ne znaš gdje goniš, i oni najneustrašiviji odustanu. Ipak, uvijek nastojim pronaći vremena za moje mačkice i neki dobar krimić, pa makar to značilo i nekoliko sati premalo sna.

Što je s pisanjem? Ima li vremena, prostora, želje i za novu knjigu?

Volja uvijek postoji, vremena manjka, ali vjerujem da će doći i zatišje kad ću se vratiti pisanju. Kako sam knjige pisala najčešće tijekom trudnoće, možda je potrebno prije odraditi ove predradnje.

Kad uhvatite trenutak bez ikakvog posla, što volite raditi? Kako provodite to vrijeme samo za sebe?

Najviše volim čitati, a moj omiljeni šoping je kupnja novih knjiga. Ovaj mjesec kupila sam 43 novija naslova i ne mogu dočekati da ih sve pročitam. Uspjela sam tek sedam zgotoviti. No osim knjiga volim izlete u prirodu, šetnje, sport, boravak na selu. Sve to nešto što me ispunjavalo u djetinjstvu opet mi se vraća.

Čini mi se da vaš "single" status dugo traje. Odustali ste od ljubavi?

Nisam odustala od ljubavi, ali možda su startni kriteriji previsoki. Teško je upoznati visokog, stasitog muškarca, tamne kose i očiju i ugodnih crta lica. Pa da je i pristojan, skroman, inteligentan, duhovit, da voli prirodu, životinje i sport, da je radišan i maštovit. Da mu je draži miran vikend uz film i kokice u krevetu nego vikend-turneje po trendi klubovima. A poželjan je i bonus da je vješt s alatom u kućanskim popravcima. No ja takvog još nisam srela. Ako se netko prepozna, neka se javi.

Foto: promo

S kakvim vam sve forama muškarci ulijeću? Koji od tih uleta budi osmijeh? Koji vam je bio baš simpatičan?

Ako ne računam upade u inbox, meni frajeri ne ulijeću. Eventualno primijetim da im se sviđam jer se zbune, počnu mucati, nespretno artikuliraju, ali meni je to sve simpatično. Iskreno, u mojim godinama više mi se sviđa ta smotanost i nesigurnost pri nastupu nego samodopadnost.