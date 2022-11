Nika Antolos pronašla je snagu u vjeri nakon teške dijagnoze: 'Boljelo je, bila sam nikakva!'

Pjevačici Niki Antolos (33) prije nekoliko godina dijagnosticirali su multiple sklerozu, a utjehu i snagu pronašla je u vjeri. Sada se odazvala pozivu u emisiju 'Zdravlje na kvadrat' te otkrila da se osjeća bolje nego ranije.

- Joj, super! Super! Ponavljam jedne te iste rečenice, ali da drugo kažem, lagala bih. Ja sam posljednje tri godine bolje nego što sam bila s 18 godina - priznala je Nika, koja je sama primijetila neke od simptoma.

Foto: Instagram/Nika Antolos

- 13 godina nisam živjela nikako, bila sam nikakva, i onda se dogodila dijagnoza. Čudno zvuči, ali sama sam je našla. Sama sam otišla na MR glave i vratne kralježnice i našli smo lezije. Onda sam našla neurologa koji je potvrdio da je bila leđna, spinalna funkcija i kortići i sve ostalo što to prati. Sa svih strana dolazili su prijedlozi - odi širiti vene, odi na pčelinje ubode, odi na ovo, odi na ono - ispričala je te otkrila kako se osjećala.

- Zvuči smiješno, ali meni je trebalo dobrih tjedan dana, i puno znači u tom momentu, tišine. I uzela sam si period: 'Ti, ćaća moj gore, kojeg puno volim, kojem vjerujem, Isuse, daj Ti meni nešto pošalji svoje, jer ja ovo ne mogu. Ne znam što da prihvatim od toga - rekla je pa dodala:

Foto: Instagram/Nikolina Pišek

Kaže da se bojala hoće li je boljeti.

- I je, boljelo je i dalje. To je neprestano boljelo. Moja je bila takva da sam izgubila vid na lijevo oko, noge nisam osjećala, imala sam nenormalne konstantne bolove. Sijevajuće! Tako bih to najbolje objasnila. I dobro je rekao jedan dečko iz Amerike, kako smo se svi dopisivali s tom dijagnozom: 'To je kao da te netko prihefta na struju svakih deset sekundi. Cijelo tijelo te toliko zaboli da je to strašno - ispričala je, no danas se sve vratilo u normalu.

Foto: Instagram/Nika Antolos

- Da, vježbam, jedem normalno. Jedem sve što hoću, iako se opet držim većinskih protokola da se u kontaktu s nekim drugim virusom ne može njemu napraviti neka ugodna kućica. Ne bih mu htjela dati to. Ne smijem gluten, laktozu, kazein, šećer i jaja - kazala je.

