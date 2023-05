Nika Turković otvorila Sea Star pa za 24sata otkrila: 'Ne smeta mi interes za moj ljubavni život'

Peto izdanje Sea Star Festivala u Umagu započelo je u petak, a večer punu zabave otvorila je Nika Turković (27).

Nika je na velikoj pozornici zapjevala neke od svojih najvećih hitova 'Mrzim', 'Bolja', 'Tvoj mir' i brojne druge, a publiku je zabavila i preradama pjesama svjetskih zvijezda, poput pjesme 'Good for you' Olivie Rodrigo. Nakon nastupa pričali smo s Nikom koja nam je otkrila svoje doživljaje iz Umaga.

- Ovo je prvi put da sam nastupala na Sea Staru i uopće na ovakvom festivalu. Zapravo mi je drago što je to bio baš ovaj festival. Zadnji put sam bila 2016. i tu sam vrištala u publici za brojne izvođače tako mi je danas jako ludo i nezaboravno što sam tu. Drago mi je što sam otvorila main stage - rekla nam je Nika.

Foto: Helena Ludban/24sata

Pitali smo ju čemu se najviše radovala, a Nika nas je prekinula i pitala: 'U životu?'.

- Najviše se radujem Senidah jer sam njen ogroman fan i nekako sam ju uvijek izbjegla gdje god sam bila. Stvarno se veselim i Joker Out-u jer sam ove godine na Eurosongu jako navijala za njih i naučila sam cijelu pjesmu na slovenskom pa je red da ju tu večeras izvrištim - govori nam.

Foto: Helena Ludban/24sata

Nika je nakon što je otpjevala pjesmu Olivije Rodrigo pokazala i srednji prst, a pitali smo ju je li on bio namijenjen nekom.

- To je žar trenutka. Olivia Rodrigo uvijek to probudi u meni, mislim da ta pjesma to i zaslužuje. Savršena preslika svega što sam osjećala kao tinejdžerka. Ta pjesma to baš izazove u meni. Hvala vam što ste mi rekle, nisam to ni shvatila - rekla nam je kroz smijeh simpatična Nika.

Foto: Helena Ludban/24sata

U posljednje vrijeme brojni se pitaju ljubi li Nika ikoga, a ona svoj ljubavni život želi držati u privatnosti. Na pitanje smeta li joj veliki interes javnosti za njen privatan život, Nika nam je odgovorila:

- Ne smeta mi, ali ga ne komentiram.

Večeras nastupaju još i Senidah, slovenski predstavnici na Eurosongu 'Joker Out', Robin Schulz i Hiljson Mandela.

