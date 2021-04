Mnogi koju su zavirili u Instagram profil mlade glazbenice Nike Turković (25) sigurno su se iznenadili kad su je vidjeli u drukčijem izdanju.

Naime, svoju omiljeni plavi bob za kojeg je ranije izjavila da je bio jedna od najboljih odluka u životu, Nika Turković srezala je na kratku kosu. Nju je obojila u tamno smeđu, a njezina nova frizura je verzija moderne mullet frizure, kakvu furaju Rihanna i Miley Cyrus.

Nika je sa stražnje strane ostavila dulju kosu, a sad ima i šiške koje savršeno uokviruju i naglašavaju njezine nježne crte lice.

Kod frizera inače, izjavila je ranije, ide jednom u dva mjeseca. Boju je rjeđe obnavljala jer joj izrast ne smeta. Imala je svakakve dužine kose kroz život, a smatra da je najbitnije da frizura pristaje obliku lica, stilu odijevanja i načinu života. Neki nisu mogli vjerovati da je to ona, dok je druge oduševila.

Podsjetimo, Nika je poznata i po dugogodišnjoj vezi s pjevačem Matijom Cvekom, a oboje su na domaćoj glazbenoj sceni donijeli 'svježu krv', nešto drukčije, novo i svjetskog, slažu se mnogi.

- Matija i ja smo najbolji prijatelji, što uvijek kažem, pa se na isti način i podupiremo. Poslušam njegove nove stvari i dam svoje iskreno mišljenje, pa tako i on. To nam je baš super caka, jer ne trebamo jedno drugome ništa puno objašnjavati s obzirom na to da smo oboje u glazbi i jako se dobro razumijemo - izjavila je ranije za Tportal.