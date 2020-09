'Nikad u životu nisam vježbala, lijena sam. Joga mi je bez veze'

Dolores je instruktorica joge. Vježbala je u dnevnom boravku pa su joj se pridružile Nikolana i Ratka. No Nikolani se takav način života ne sviđa, govori kako joj je to bez veze

<p>U ponedjeljak je počeo reality show 'Superpar', a kandidati koji su se prijavili imaju različite navike i svjetonazore. No zajedno obavljaju zadatke i druže se pa se nastoje što bolje upoznati i približiti jedni drugima.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dolores i Antona je spojila joga</strong></p><p>Jedni od njih su <strong>Nikolana</strong> (31) i <strong>Marko</strong> (39) iz Jelse. Nikolana je po zanimanju knjigovođa i kaže da je opsjednuta cipelama, a njezin suprug informatičar u slobodno vrijeme igra igrice i ide na pecanje.</p><p>Kako bi se što bolje upoznala s kandidatima u showu, pridružila se <strong>Dolores Antić </strong>(32) koja je u show ušla s partnerom <strong>Antonom Rudanom</strong> (45). Dolores je vježbala jogu u dnevnoj boravku pa su joj se pridružile Nikolana i Ratka.</p><p>No Nikolana nije bila oduševljena. Govori kako takav način života nije za nju. </p><p>- Nisam vježbala nikad u svom životu. Što se tiče vježbanja, hodanja, jako sam lijena i jednostavno mi se ne da. Ja već danima te ljude gledam, gledam kako grle ta drva, kako funkcionira cijeli taj način razgovora, tantrum, mantrum, santrum, bantrum... To je njihov život, oni u tome uživaju, to je njima super. Meni je to bez veze - rekla je Nikolana. </p><p>Dolores i Antona gledatelji su prethodno mogli vidjeti u posljednjoj sezoni showa 'Život na vagi'. Bili su instruktori kandidata, poučavali su ih jogi i preživljavanju u prirodi. </p><p>- Bavit ćemo se nečim čime su se ljudi bavili tisućama godinama, povezat ćemo se s prirodom, dovesti duh i tijelo u jedan sklad - rekao je Anton, znan kao 'šumski kuhar' ili 'lovac na bilje', dok je Dolores najavila kako će kandidatima "predstaviti životnu, odnosno, ženstvenu energiju.</p><p> </p><p> </p><p> </p>