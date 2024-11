Nikola je rasplakao Severinu, a javila mu se i Hanka Paldum. Za 24sata: 'Iznad svih očekivanja'

Dok sam se pripremao za izvedbu, bio sam svjestan da pjesma ima ogroman emotivni potencijal. Moja je namjera bila da prenesem iskrenost i snagu te emocije međutim, reakcije žirija, posebno one koje su uključivale suze i duboke riječi podrške, bile su iznad mojih očekivanja. Ipak zaista mi je drago da su se dogodile, govori nam Nikola Batinović (20), koji je u subotnjoj epizodi 'Superstara' otpjevao pjesmu Hanke Paldum, 'Mojoj majci. Svojom izvedbom raznježio je sve članove žirija. Najemotivnija je bila Severina, koja je pustila suzu.

- Nakon emisije Severina je prišla i srdačno me zagrlila i to mi zaista znači. Osjetio sam da je bila duboko dirnuta mojom izvedbom, a vjerujem da su to i gledatelji primijetili. Zahvalila mi je na pjesmi i na izvedbi, a ja sam iskoristio priliku koju dugo čekam kako bih joj rekao da je zaista volim, cijenim i poštujem - kazao nam je jedan od slavuja u glazbenom showu, koji je prošao dalje u natjecanje.

Iako je bio fokusiran na tehniku, emociju i interpretaciju, tijekom izvedbe i sam je pustio suzu.

- Inače ne volim plakati pred drugim ljudima, pogotovo na sceni međutim, neke stvari te zaista pogode i ne možeš ne zaplakati. Kako je pjesma odmicala, nisam mogao ostati ravnodušan pogotovo kad sam vidio Severinu da plače. Misli su mi odlutale na privatne trenutke, ipak najčešće ljudi koje poznajem i sjećanja koja pjesma budi. Te suze bile su stvarni odraz onoga što sam osjećao – ljubavi, zahvalnosti i možda neke tuge zbog svih onih trenutaka koje često uzimamo zdravo za gotovo - priznaje nam mladi pjevač, a nakon nastupa javila mu se i Hanka Paldum.

- Dobio sam predivnu poruku od Hanke Paldum. Pohvalila je moju izvedbu i rekla da se osjetila emocija što je zapravo i najbitnije. Naglasila je kako je sve zaista bilo dostojanstveno i lijepo odrađeno. Njezine su mi riječi velika motivacija i podrška te potvrda da sam na pravom putu - govori nam Nikola, koji je ranije pjevačicu imao priliku upoznati. Tada ga je savjetovala o glazbi i načinu izvedbi, a između njih dvoje, kaže, izrodilo se divno prijateljstvo.

U prvoj emisiji uživo 'Superstara' ispali su Lorenza Puhar i David Baškarad, a dalje ih je prošlo deset, koji nastavljaju svoju borbu za laskavu titulu pobjednika. Kako ništa ne bi prepustio slučaju, Nikola je već krenuo s pripremama za sljedeći nastup.

- Bit će nešto potpuno drugačije, nešto što publika još nije čula i vidjela od mene. Želim pokazati širu paletu svojih vokalnih sposobnosti i interpretacija. Planiram pjesmu koja nosi energiju i snažnu poruku, ali na drukčiji način. Pripremam i nekoliko vizualnih iznenađenja koja će pojačati priču pjesme. Ipak, ne želim puno otkrivati, neka publika prati i sama procijeni u subotu u 20:15h. Svaki moj nastup je prilika za rast, i trudim se iznova iznenadi - zaključuje mladi pjevač.