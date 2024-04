Nikolina iznenadila Ljubu: 'Za ova jela nikada nisam ni čuo...'

Trgovkinja Nikolina Vuica ugostila je ekipu u svom stanu u Metkoviću. Za svoju večeru ova mlada mama dobila je 37 bodova. Desetke je dobila od Nine i Nedjeljka, a devetku je udijelio Zoran. Najmanje bodova - osam, dobila je od Ljube.

- Ja ova jela nikad nisam ni vidio ni čuo ni jeo - zaključio je domaćin.

Pripravu večere Nikolina je započela desertom 'Slatka fantazija'.

- Imali smo tih naziva kod Zorana jučer, nešto slatko, lješnjaci, namaz neki, ukusno će biti sigurno - zaključio je Nedjeljko.

Žele od gaziranog soka bio je neobična komponenta deserta, a domaćicu je prilično razveselio. Ipak, više voli, kaže, slanu hranu. 'Punjene rolice' iduće su jelo koje je odlučila Nikolina spraviti za ekipu.

- Prvi put čujem i vidim, kao da sam u Kini - poručio je Ljubo, kojeg je ideja o rolicama unaprijed silno oduševila.

Za kraj, glavnim jelom je Nikolina zaključila pripravu večere. 'Motano smotano' skrivalo je piletinu omotanu u slaninu. Slanina je bila sastojak i u umaku, a nakon što je spravila jela - Nikolina se okrenula pripremi za dolazak gostiju. Likere od šipka, kadulje i liker od gorkog badema predstavila je Nikolina za aperitiv.

- Pio sam kadulju, pogodio sam, svidjelo mi se jako - otkrio je Nedjeljko.

- Pio sam kadulju, fantazija, oduševljen sam, pun pogodak - sto posto - dodao je Ljubo.

Uslijedile su potom 'Punjene rolice' za predjelo.

- Baš je lijepo složila tanjur - komentirala je Nina domaćicu.

- Predjelo je izgledalo jako lijepo, no čudio sam se jer to nikad u životu nisam vidio, što ću sada mila majko, ali nema veze, našao sam hrabrosti da probam i to - zaključio je Ljubo.

- Nikolina je bila baš opuštena, opuštenija nego prijašnjih dana - komentirao je domaćicu Zoran.

- Bila je jako ugodna atmosfera - otkrio je Ljubo.

Glavno jelo s domaćim kruhom, njokima i slaninom Nikolininog oca svidjela se ekipi.

- Svakako mi se to svidjelo, domaći pršut, panceta, to mi govori da se svojski potrudila oko večere, time je u mojim očima veća - pohvalila je domaćicu Nina.

- Piletina je bila jako dobra i meka, no panceta je bila previše žestoka - komentirao je Zoran.

- Volim jaču hranu pa je meni to odgovaralo s njokima i blagim umakom, jako dobro su se sklopili okusi, no količinski mi je puno jer ja navečer inače ne jedem - zaključila je Nina.

Desert je stigao za kraj. 'Slatka fantazija' začudila je Ljubu.

- Ja ovo u životu nisam vidio! Desert je bio jako fin, vidjela se strast, ljubav i želja da napravi najbolje - pohvalio je Ljubo domaćicu i dodao da nije navikao na takvu hranu.

- Slatko obožavam, bio je malo presladak, ali ja to volim - dodao je Nedjeljko.

Za kraj - Nikolinina nećakinja Ema ekipi je udijelila poklone. Za kraj, ekipi je zasvirao Marko, Nikolinin rođak. Uz pjesmu i gitaru, ekipa je svoju večeru veselo privela kraju.

- Bilo je odlično - zaključila je Nina.