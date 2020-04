Nikolina izvela Adama na spoj: Drago mi je što sam bio strpljiv

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Adam provocira s pusama od crvenog ruža: Javila se i Goga

Jučer su kandidati showa 'Brak na prvu' odlučili hoće li nastaviti s eksperimentom ili ne. Razgovor s ekspertima donio je mnoga iznenađenja - i pozitivna, ali i negativna. Nekima su razgovori pomogli da se osjećaju bolje i da njihov odnos napreduje, dok su drugi svoj brak doveli do pitanja opstanka.

Dejan se mora nositi s činjenicom kako je njegova supruga Gordana htjela odustati od njih, ali on će se i dalje truditi pridobiti njezino povjerenje i ljubav. Rekla je kako vidi da se Dejan počeo mijenjati, ali ne vidi se s njim u budućnosti jer prema njemu ne gaji nikakve romantične osjećaje.

Osim Dejana, veliki trud ulaže i Luka. Nastoji ugoditi svojoj supruzi Nadiji, no ona se ne može opustiti, što postaje sve veći problem u njihovoj vezi. Luka se ekspertima požalio kako spavaju odvojeno, na što je Nadia rekla kako joj tako dogovara i da ona nije 'žena od dodira'.

Ipak, neki od parova drže ravnotežu čitavo vrijeme. To su definitivno Marinko i Valentina, no njemu sve više smeta prijateljski odnos s Valentinom. Više puta požalio se kako Valentina možda skriva osjećaje, a on bi želio ići stepenicu više.

- Vi žene tupite jedno, radite drugo, a ponašate se treće - tvrdi Marinko.

Dok se između njih događaju trzavice, Nikolina i Adam, čini se, kreću na vedriju stranu. U razgovori s ekspertima Nikolina je i zaplakala pa rekla kako joj se teško otvoriti i boji se da bi mogla ostati povrijeđena. Adam joj je pružio još jednu priliku i rekao kako će joj dati vremena i da će biti tu za nju.

- Sad mi je drago što sam bio toliko strpljiv - priznao joj je. Nikolina se sada želi potruditi oko svog supruga pa ga je odlučila iznenaditi i izvesti na romantični spoj kako bi se što bolje upoznali i zbližili.

Nikolina je nekoliko puta tijekom showa izjavila kako joj se Adam ne sviđa, što je njega povrijedilo. No, sada je ovaj par, čini se, odlučio 'okrenuti ploču'.

