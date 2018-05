Nikolina je 'opomenula' Josipa: Bez pričanja o seksu za jelom

A kao na lotu, šansa je pedeset-pedeset posto, ili ćeš dobiti ili nećeš dobiti, odgovorio je farmer Denis iz Mučića Monici koja ga je pitala imaju li ona i Gorana jednake šanse kod njega. Kandidatkinja se požalila da to nije u redu jer je ona došla četiri dana ranije.

- Malo se zbližio, koliko sa mnom, toliko i s Goranom, vidjet ćemo na kraju koga će odabrati - rekla je Monika kojoj je Denis priznao da ona ipak ima veće šanse nego Gorana. Za to vrijeme Hrvoje je cure odveo u dvorac Stari grad, gdje se održavala rekonstrukcija srednjovjekovne bitke u Đurđevcu.

Djevojkama se bitka svidjela, a upoznale su i stare zanate, u kojima su se i same okušale, poput pucanja iz kubure, gađanja mete lukom i strijelom te pucanje iz topa. U Ražancu je radni elan popustio.

- One uopće ne pokazuju interes za odlazak u polje - komentirao je Vatroslav svoje djevojke, koje je odveo u blatno polje. Martina mu je rekla kako to nije za nju. Dok su jedni bili do koljena u blatu, drugi su uživali u dubrovačkom suncu. Miljenko i Margita pričali su nasamo, a ona mu je rekla da je oduševljena njegovim gostoprimstvom te da je farmer pravi gospodin.

- Margita je prava gospođa i dama i pametna je - istaknuo je Miljenko. U Benkovcu je bilo vrijeme za rastanak Mirjane i Josipa. Prvo se s njom pozdravila Josipova mama, koja joj je poklonila domaće kozje mlijeko, a Josip i Nikolina odveli su je na kolodvor i ispratili zagrljajima.

Na sjeveru Hrvatske nije bilo vremena za emocije. Dario je Nadin pokazivao kako cijepati drva, a ona je komentirala da nije romantičan i da ju je trebao odvesti na neko lijepo mjesto.

- To ti je seoska romantika - objasnio joj je farmer. Zorka i Miljenko su razgovarali, a Miljenko joj je rekao da nikad neće skinuti vjenčani prsten s ruke iako je udovac. Zorka ga je pitala je li zaslužila naziv 'zlatna djevojka', na što je Miljenko rekao da je.

- Rekao si da je jedna tvoja polovina u grobu, a mogu li te ja izvući iz groba - pitala je Zorka, no on joj na to nije mogao dati odgovor. Na sjeveru Hrvatske Dario je pokazao da ipak zna biti romantičan odvevši u vožnju kočijom Ivonu, koja mu je dala neke savjete.

- Imala sam dečke koji su meni prilazili. Ti si takav da nećeš prići, a daj malo muškosti pokaži, ne grizemo mi žene - rekla mu je. Dario je ispričao kako ga obuzme neki čudan osjećaj kada je kraj Ivone te je priznao kandidatkinji kako mu se sviđa na sve moguće načine.

- Dobro, pa zašto to ne pokažeš onda - pitala ga je Ivona. U tom trenutku Dario joj je rekao da ustane i otvori poklopac ispod kojeg je za nju spremio poklon, buket cvijeća i bombonijeru.

- Hvala ti, ali meni ti je draže da mi kažeš tu i tamo da ti se sviđam - rekla mu je Ivona i dala mu poljubac u obraz. Dario joj je rekao da je sramežljiv kada mu se neka cura sviđa te se sav ukoči.

- Treba mi malo više vremena da se pokrenem - objasnio je Dario svoje ponašanje te je upitao bi li došla živjeti na selo, na što je Ivona rekla da bi za ljubav sve napravila.U Benkovcu se Nikolina trebala dokazati kao kuharica. Ručkom koji je napravila bili su zadovoljni i Josip i njegova mama.

- Moraš poštivati pravila, nema ružnih riječi i pričanja o seksu dok se jede - rekla je Nikolina Josipu za stolom, a njegova mama se složila s time. Nikolina je rekla da će Josipa naučiti kako da bude pravi čovjek i istaknula kako se vulgarno ponaša.

U Ražancu, dok su djevojke čistile jaja od kokoši, Vatroslavov gusan krenuo je u napad na Valentinu. Ipak, farmer ga je u tome spriječio, a Valentina je odahnula jer ju je gusan već jednom ugrizao.

- Ne znam, možda je ljubomoran i misli da ću mu oteti Vatroslava - komentirala je Valentina.