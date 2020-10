Nikolina oduzela vodstvo Sonji: 'Krasno! Kao bajka, vilinski vrt'

<p>U četvrtak navečer u showu 'Večera za 5 na selu' kuhalo se u Varaždinu kod domaćice <strong>Nikoline Flegarić</strong>, a modernim jelima bez laktoze i glutena je oduševila goste i prešla u vodstvo.</p><p>Već na samom početku večere Nikolina je osvojila simpatije svojih gosti kad ih je dočekala sa sinom<strong> Dorianom</strong>, koji im je pripremio džin-tonik za aperitiv.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Vampirica iz 'Večere za 5'</strong></p><p>'Prekrasno, predivno, kao u bajci', komentirao je <strong>Antun</strong> Nikolinino dvorište, uređenje i doček, a jednako je mislila i <strong>Gordana</strong>: 'Kad smo došli osjećala sam se kao u nekom vilinskom vrtu, prekrasno i romantično!'</p><p>Nakon aperitiva ekipa se udobno smjestila za stol, a domaćica im je ponudila nešto modernije predjelo – domaći kruh od tapioke, heljde i raznih sjemenki s namazom od avokada. </p><p>'Jako lijepi zalogajčići, kao poklon', kazala je <strong>Karmen</strong> koju je oduševio izgled, ali i okus serviranog predjela. I dok su se djevojke smijale i šalile na Antunov račun jer je bio u strahu kako će Nikolinina večera proći bez mesa, domaćica je pred goste stavila pečeni lungić u umaku od senfa sa složencem od prosa. </p><p>'Glavno jelo je bio pun pogodak! Oduševio me okus', priznao je Antun, a Karmen se nije mogla načuditi dobroj kombinaciji okusa: 'Slatko, slano, malo kiselkasto pa voćno, baš me oduševilo!'</p><p>Za desert Nikolina je servirala svoju verziju kremšnita, što je zapravo bila krema od ljubičastog batata s malinama i šlagom. </p><p>'Desert je čista desetka, nikad nisam probala batat na taj način', pohvalila je iznenađeno <strong>Sonja</strong>, a neobičan desert oduševio je i ostale kandidate. Za kraj večere domaćica je pripremila glazbeno iznenađenje, koje je bilo točka na 'i' cijele večere. Kada je stigao red na ocjenjivanje, ocjene su pratile dobre komentare koje je domaćica primila za stolom.</p><p>'Čista desetka jer je sve bilo odlično!' kratko je zaključila Goga, a Karmen i Sonja su također Nikolinu nagradile desetkama jer ih je večera oduševila. Antunu je sve bilo zanimljivo i posebno pa je domaćici dao ocjenu 9. Tako je Nikolina skupila gotovo maksimalan broj bodova, točnije, 39 bodova i prešla u vodstvo. </p><p>'Zadovoljna sam kako je večera ispala i komentari su bili pozitivni. Jako sam uzbuđena jer je sutra zadnji dan, iako mi je žao što prestaju naše večere, no nadam se da ćemo se družiti i dalje', za kraj je rekla Nikolina.</p>