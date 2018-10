Nikolina Pišek o braku: Vidoje me više ne doživljava ozbiljno

Nekadašnja televizijska voditeljica Nikolina Ristović ex Pišek (42) progovorila je o bračnom životu s Vidojem Ristovićem (40) za srpski Blic. Nedavno su ona i suprug, s kojim ima kćer Unu Sofiju (3), proslavili petu godišnjicu braka. Kako kaže Nikolina, imali su kratko okupljanje, ručak i druženje s prijateljima u Zagrebu.

- Najljepše je kada si među svojima. Bilo je slatko - izjavila je.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Pišek je rekla kako ona i suprug vole jedno drugo obradovati poklonima.

- Više Vidoje mene, ali i to se smanjilo. Dosta je vremena prošlo i ne doživljava me više tako ozbiljno. Naravno da je lijepo obradovati nekoga poklonom, ali ne treba čekati neke posebne datume već to treba napraviti spontano - rekla je Nikolina te nastavila:

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Opuste se muškarci poslije nekoliko godina, ali to je dobro jer je teško održavati tenziju s početka. Najljepše je kad se pored nekog možeš opustiti i pustiti kočnicu, da ide samo svojim tokom.

Foto: Borna Filić/PIXSELL

Vidoje je Nikolina točno u ponoć na godišnjicu braka iznenadio poklonom, putovanjem u New York. Kako je rekla Nikolina, odlazak u 'Veliku jabuku' je bila njezina velika želja.

Par se vjenčao 2013. u Monte Carlu, a vjenčana kuma joj je bila poduzetnica Snježana Mehun (47).