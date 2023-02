Nikolina Pišek o negativnim komentarima: 'Nije uvijek ugodno živjeti na vjetrometini'

Nikolina Pišek (46) uskoro će voditi show 'Masked Singer', a za RTL.hr, točnije videoformat 'Sasvim osobno' otkrila je detalje o životu pred kamerama i tome kako se nosi s negativnim komentarima.

U intervjuu je otkrila da njen prvi veliki projekt ipak nije bio televizijske prirode.

- Tada sam osjećala veliku odgovornost, ali sve je dobro prošlo. Radila sam scenografiju za predstavu 'Madame Butterfly' u osječkom HNK. Za nekoga tko je tek završavao studij, to je zaista bila velika odgovornost. Provela sam tri mjeseca u Osijeku s gigantskim komarcima. To sjećanje mi je još uvijek svježe. Fantastično iskustvo - podijelila je.

Nikolina će se opet pojavljivati na malim ekranima, pa je objasnila i što misli o snimanjima uživo.

- Live emisije sadrže užasnu količinu adrenalina, napetosti i stresa, a s druge strane to je zadovoljstvo koje ništa drugo ne može zamijeniti. To se ne može usporediti. Odgovornost je puno veća jer ne smiješ pogriješiti. Pazite na mene i što radim. Studijski uvjeti su uvijek ležerni i to se lagano odradi - rekla je.

Što se glumačkih voda tiče, podijelila je kako je naučila puno toga i da sad dobije ponudu, opet bih negdje rado glumila. Osvrnula se i na modu i odijevanje.

- Moda me zabavlja i kao sredstvo izražavanja u danom trenutku. Bitna je u nekoj razini, ako gledamo na to jer vas ljudi percipiraju vizualno, a onda otkrivaju druge stvari o vama. To je prvi nivo komunikacije s ljudima. Tako da vi, na svjesnom ili nesvjesnom nivou, kada se oblačite, poručujete svijetu što god da to bilo - objasnila je Nikolina i rekla kako se ne opterećuje previše svojim izdanjem te se osjeća ležerno i opušteno.

Komentare javnosti pokušava ignorirati i ne osvrće se na njih previše dok god nisu kako kaže zlobni.

- Znam da postoji ona izreka da nije bitno što netko kaže, nego tko i naravno da u tome ima istine. No, opet kada masa ljudi govori ne možeš to ne uvažiti. I ne možeš da te na nekoj razini ne dotakne, ali vježba je čudo. U mom slučaju vježba je dugotrajni boravak u javnoj sferi tako da se sa svime naučiš nositi - rekla je.

- Povrijedi te malicioznost, odnosno namjera nekoga da ti učini zlo, a zapravo te ni ne poznaje. To su fenomeni s kojima bi se trebali pozabaviti ljudi iz struke. Život na vjetrometini nije cijelo vrijeme ugodan - zaključila je Nikolina.

