Nikolina Pišek otkrila je kako njeguje kosu: 'Nemojte gubiti vrijeme, ovo traje tri minute!'

Sija kao sunce. Jedan mali tajni tip za uvijek sjajnu i njegovanu kosu. Ne košta ništa, a čini čuda. Ispiranje hladnom vodom, napisala je televizijska voditeljica Nikolina Ristović ex Pišek uz snimku na kojoj zanosno zabacuje kosu.

Foto: Instagram/Nikolina Pišek Ristović

Objasnila je da hladna voda zateže kožu i ističe prirodan sjaj.

- Kosa također voli hladniju vodu jer zatvara i jača kutikule kose odnosno ne šteti prirodnoj barijeri kože i kose - napisala je pa dodala:

- I nemojte gubiti vrijeme na pretenciozne frizure u ove vlažne zimske dane. Trajat će točno tri minute, ako ne i manje…

Pišek osim frizure godinama njeguje i zavidnu figuru koju je, kako je rekla, zapostavila zbog teškog perioda koji je prolazila.

- Krenula sam nedavno s treniranjem nakon dugo vremena. Imala sam pauzu nekih šest mjeseci, jednostavno nisam mogla. Eto, sad sam se vratila vježbanju i jako sam sretna jer me to drži onako s dobrom dozom serotonina i dopamina. To je uglavnom jedini režim koji prakticiram - ispričala je za Story.

Foto: Davor Javorčić/PIXSELL

Najčitaniji članci