Nikolina Pišek pokazala figuru, pa je kritizirali: 'Majka koja se ovoliko trudi snimiti stražnjicu!'

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

Eto, sad sam se vratila vježbanju i jako sam sretna jer me to drži onako s dobrom dozom serotonina i dopamina. To je uglavnom jedini režim koji prakticiram, ispričala je svojedobno

Majka dvoje djece koja se ovoliko trudi snimiti svoju stražnjicu?!, uputila je pratiteljica Nikolini Ristović ex Pišek (46). Televizijska voditeljica objavila je video iz teretane na kojem je otkrila da radi vježbe za gluteus. To se, očito, nekima nije svidjelo. Foto: Instagram/Nikolina Pišek Ristović Pokazala je skladnu figuru u ljubičastim tajicama te bež majici dugih rukava, a pratiteljici koja je imala prigovor na snimku kazala je da 'nije stvar u objektivizaciji, nego u činjenici da ima načina i nije teško održati se u formi'. - Pokušavam se veseliti malim stvarima, doslovno - objasnila je, a svojedobno je za Story otkrila da nije vježbala šest mjeseci. Foto: Instagram/Nikolina Pišek Ristović - Jednostavno nisam mogla. Eto, sad sam se vratila vježbanju i jako sam sretna jer me to drži onako s dobrom dozom serotonina i dopamina. To je uglavnom jedini režim koji prakticiram - rekla je. Foto: Instagram/Nikolina Pišek Ristović Najčitaniji članci