Nikolina se okružila sestrama: 'Sve preboliš i zakopaš u sebi'

I šta ti je život...???... Par koraka naprijed...par unazad....Čudo razmišljanja... prevrtanja događaja... i prozor pun uspomena... Šaka smjeha...šaka suza... I sve to nekako preboliš i zakopaš duboko u sebi... Čekanje na nešto novo... i odlazak u sasvim neki drugi, nepoznati svjet... Snađe se čovjek nekako i navikne na sve.... To ti je život... Prolazi i ne okreće se - nemojte ni vi...🤗🤗🤗 #family #sisters💕 #ilovelife #smile #dance #support #familia #life

A post shared by Nikolina Tutić (@n.tutic) on May 21, 2020 at 5:07pm PDT