Nikolina u 'Životu na vagi': S 14 godina sam izbjegla silovanje, pobjegla sam iz auta u šumu...

U današnjoj epizodi 'Života na vagi' pred kandidatima je bio veliki izazov, trebali su gurati bačve, a još jednom su pobijedili Larisa i Tomislav te osvojili tri kilograma prednosti na sljedećem vaganju.

Parovi su se trebali podijeliti tko će praznu bačvu dogurati do drugog kraja, napuniti je sa 100 litara tekućine, a druga osoba unutar para trebala je dogurati bačvu natrag do cilja. Posebno teško bilo je Mariji, Davorki i Mateu jer nisu imali svog para i sve su morali odraditi sami, ali svima je bio jako zanimljiv izazov. Antonija i Ivica su navijali sa strane, a Mateo je bio uvjeren da će pobijediti. Larisa je imala malih problema i Tomislav joj je pridržao crijevo dok je punila bačvu, što je razljutilo Edo jer joj po pravilima nije smio pomagao zato što su se dogovorili da on gura punu bačvu natrag. Na kraju im je oduzeo njihovih 10% prednosti jer mora biti fair play, a oni se nisu bunili jer je to pravedno.

Foto: RTL



Bilo je teško, no Marija je sve s osmijehom odradila. „Mateo mi je sve objasnio tako da je sve ispalo dobro, dvaput sam morala gurati ono crijevo, ali top“, komentirala je. Iako im je oduzeta prednost, Larisa je prva napunila bačvu i Tomislav je žustro krenuo prema cilju te prvi stigao do cilja. Sve je najviše mučilo to crijevo i zafrkavali su se da je stvarno šteta što unutra nije vino.

Esmir i Antonio drugi su završili zadatak, Nina i Igor stigli su treći, Davorka je stigla četvrta, za njom su stigle Maja i Nikolina, Marija je stigla predzadnja, a Mateo je zbog komplikacija s crijevom, stigao zadnji. „Najavio sam da ću biti prvi, samo nisam rekao odostraga“, šalio se. Treneri su komentirali da Larisa i Tomo, ako na vaganju iskoriste rastući kilogram plus ova tri kilograma - imaju već pet kilograma prednosti pa se nadaju da se zbog toga neće opustiti na treninzima.

Foto: RTL



Larisu je zasmetalo što im je Nikolina rekla da su za njih pobjednici oni koji su gurali sami, no Tomislav joj je ponavljao da je treba biti briga što drugi pričaju. Došao je red i na Antoniju i Ivicu, koji su gurali bačvu u jednom smjeru, ali sa 100 litara tekućine u njoj! „Preletio me samo tako, kao avion, bez problema“, hvalila je Antonija Ivicu, a svi ostali su ih neprestano bodrili, što je njoj baš puno značilo. „To je baš lijep osjećaj. Sretna sam, zadovoljna i ponosna… lijepo je to“, rekla je Tonka koja je također dogurala svoju bačvu do cilja. „Tu smo kao jedna obitelj, jedni druge podržavamo, nije bitno tko je pobijedio… Svi smo borci, ali smo i prijatelji i družimo se, baš smo dobri“, rekao je Esmir.

Foto: RTL



U posjet kandidatima došla je Sanja Žuljević, koja je nekad bila trenerica u 'Životu na vagi' koja im je željela pomoći da osvijeste koliko njihovi organi pate u ovom trenutku i da moraju vratiti svoje tijelo u ravnotežu i znati usmjeravati svoju energiju. Pozvala je Igora da ponese utege koji su predstavljali srce, a Nikolina je komentirala: „Shvaćam kako se naše srce osjeća i naši organi na našu kilažu. Sad shvaćam zašto me noge toliko bole, trebaju izdržati i vući moju kilažu.“ Ivica je vukao kilažu koja je predstavljala njegove bolove i kralježnicu, a Sanja je rekla: „Poanta je da kada smo u neravnoteži, to nikako ne pomaže. Što imamo već broj kilograma više smo u neravnoteži.“ Pričali su i o važnosti salate i vode, što trebaju unositi u organizam svaki dan, a kandidatima se jako svidio razgovor sa Sanjom.

Foto: RTL



Davorka i Samanta su se jako zbližile i sretne su što su partnerice, baš kao i Marija i Alina, koja se boji sljedećeg vaganja. „Nisam dugo vježbala“, objasnila je, svjesna da je Marija morala potegnuti za obje. Danas su vježbali u teretani, a Davorka je bila presretna što je sve izdržljivija i nije više toliko u brizi kao prije, a Alina što je počela ponovno vježbati. Pričala je i o razlikama između Bjelorusije i Hrvatske i kako u njezinoj domovini svi vrlo otvoreno komentiraju njezinu debljinu dok kod nas nije tako.

Edo je za Igora komentirao kako je on jedan od kandidata kojeg uvijek treba pratiti kako izvodi vježbe, a Antonio je pričao Mirni kako ga Esmir jako motivira u vježbanju i da njemu još treba neki autoritet. „Otkako sam došao ovdje, vidim se kao puno ozbiljniju osobu, definiram se malo pomalo i mislim da super napredujem“, objasnio je najmlađi natjecatelj. Nikolina je bila prilično nervozna i ljutita i Edo je primijetio da je nešto muči da bi na kraju prekinula vježbanje i jedva se smirila.

Foto: RTL



Nikolina i Edo maknuli se sa strane i u miru razgovarali o svemu što je tišti. Naposljetku je otkrila kako zna točno trenutak kad se sve promijenilo u njezinu životu - kad je izbjegla pokušaj silovanja sa 14 godina i tad si je zacrtala da će zatomiti svoje osjećaje. „Zatvorila sam se u sebe i radije ću slušati tuđe brige i svima pomagati, a ja sam dobro. Tako sam se naučila kroz život, ali sad vidim da to nije dobro“, kroz suze je rekla i dodala da tada to nikome nije rekla.



„Kad sam pobjegla iz tog auta, išla sam kroz šumu i razmišljala što da napravim. Da kažem nekome da me napao, moj bi ga tata ubio. Nisam htjela da završi u zatvoru zbog nekakvog kretena i šutjela sam“, rekla je i tada je počelo potiskivanje njezinih osjećaja. Donedavno nije mogla izjaviti ljubav muškarcu, sve joj je to bilo glupo i ništa joj nije značilo. „Treba ogromna hrabrost za ovo što sad Nikolina radi“, rekao je Edo i zahvalio joj što je to podijelila s njim, a kasnije je to sve ispričala svojoj cimerici Maji i bilo joj je drago što je to napravila. Na kraju su se isplakale, malo vrisnule i bilo je lakše.

Mirna i Edo pohvalili su ekipu zbog sjajnog treninga koji su odradili i poželjeli im sreću na vaganju, a tko će sljedeći napustiti show - ne propustite pogledati u novoj epizodi 'Života na vagi u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na platformi Voyo.