Nikša i Violeta iz Big Brothera dobili curicu: Ime dobila po tati

Violeta Halitaj (34) i Nikša Kekezović (40) publici su ostali u pamćenju kao par koji se prije 14 godina zaljubio u Big Brother kući, a protiv svih nepisanih pravila i očekivanja okoline njihova ljubav traje i danas.

Par ima sedmogodišnjeg sina Jakova, a Violeta nam je otkrila kako su postali roditelji curice Nikol.

- Dobila sam kćer u nedjelju dan prije svog 34. Rođendana. Porod je prošao stvarno dobro. Kako sam rekla ‘hvala Bogu brzo’. Izašli smo u srijedu. Prekrasan je osjećaj dobiti drugo dijete jer si sigurniji i to ti daje osjećaj zadovoljstva. Prvi put si malo preplašen. Nikša je bio na porodu. Bio je velika podrška i bio je stvarno krasan. Curica je dobila ime Nikol po ocu Nikši. To je bila njegova velika želja i to smo mu i ostvarili. Velika su razlika ona i prvi sin Jakov, ali nije bilo ljubomore, jedva je dočekao da dođemo kući - ispričala nam je Violeta.

Foto: Privatni album

Po izlasku iz Big Brother kuće 2006., Nikša je najavio kako će ju čekati vani, a ubrzo ju je i zaprosio. Violeta je zbog ljubavi preselila u Split, a otada se ne odvajaju.

- Nikad ne znaš što život nosi. Mi se jesmo u toj kući upoznavali, osjećaji su intenzivniji, sve je intenzivnije nego vani jer ste cijeli dan skupa. Kad si vani imaš curu, vidiš se s njom dva, tri sata na dan. U ta dva mjeseca koliko sam bio u kući, ona nešto duže, dovoljno smo se upoznali da bi mogli u vezu nastaviti vani. U stvarnom životu sve se nastavilo kako treba. Ljubav koja je krenula u Big Brotheru nastavila se i svakim danom je sve jača i jača - rekao je Nikša.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

