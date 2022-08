Nina Badrić: 'Ljudi se iznenade kada me vide uživo, preko ekrana im djelujem punašna...'

Naša pjevačica Nina Badrić (50) u razgovoru za InMagazin otkrila je da je obožavatelji gotovo ne prepoznaju kada ju vide uživo.

POGLEDAJTE VIDEO:

Priznala je kako se mnogi iznenade kada shvate da je to ona.

- Ljudi se obično iznenade kad me vide uživo. Djelujem im jako visoka i punašna preko ekrana, djelujem im puno starije i onda mi je to super da me ljudi gotovo ne prepoznaju kad me sretnu, na primjer, na trajektu za Hvar - ispričala je pjevačica.

Nina se nedavno javila s ljetovanja iz Crne Gore gdje je uživala u malom ribarskom mjestu u općini Budva pod nazivom Pržno. Od tamo je podijelila i fotografije s mora.

Nina je postavila dvije fotografije u istom kupaćem kostimu, a na prvoj sjedi na stijeni za vrijeme zalasku sunca. Na sebi je imala šareni jednodijelni badić dubokog dekoltea koji joj je istaknuo poprsje.

